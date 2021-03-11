كيف على الأرق واضطرابات النوم..؟

تعد اضطرابات النوم أو الأرق واحدة من المشاكل الطبية الأكثر شيوعاً، يمكن أن يوهن الأرق من مستوى طاقتك وأيضًا من صحتك وأدائك في العمل وجودة الحياة.

وأوصى باحثون في جامعة ميشيجان الأمريكية، إلى أن اتباع نظام نوم غير منتظم قد يجعلك عرضة للإصابة بالاكتئاب على المدى الطويل وتدهور الحالة المزاجية، كما ربطت الدراسة بين أهمية الحصول على فترة كافية من النوم والحفاظ على الصحة العقلية.

وأوضح الباحثون أن الاكتئاب يمكن علاجه بالنوم المنتظم، فإذا كنت تعاني من مزاج متدني مزمن فمن الضروري أن تحصل على وقت نوم ووقت استيقاظ منتظم يومياً.

وأشارت الدراسة إلى أن إمكانية التغلب على النوم المتقطع تتم من خلال تجنب الإجهاد الشديد ومحاولة الاسترخاء من خلال ممارسة تمارين اليوجا والتنفس العميق.

ولفتت أن النظام الغذائي يلعب دوراً هاماً، وضرورة تجنب الأطعمة الدسمة والتي قد ينتج عنها اضطرابات بالجهاز الهضمي وتؤدي الى كثرة الاستيقاظ أثناء النوم.