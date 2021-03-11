7 طرق طبيعية لعلاج نزلات البرد والانفلونزا.. !!

تنتشر نزلات البرد والإنفلونزا التي تعد من أكثر الأمراض الموسمية شيوعاً بين الأفراد وتزداد معدلات الإصابة بها على وجه التحديد في فصل الشتاء، وتستمر أعراضها بين الأسبوع إلى العشرة أيام على الأكثر وفيها يعاني المريض من السعال وانسداد الأنف، ارتفاع درجات الحرارة والشعور بالتعب.

تعالج الإنفلونزا ونزلات البرد بالأدوية والمسكنات، لكن ما يجهله الكثيرون، هو وجود بعض الطرق الطبيعية، قد تكون أكثر فعالية من العلاج الدوائي، هي:

1- نفث الأنف

لطرد المخاط العالق بالحلق والرئتين، مع الحذر من النفث بقوة، لأن ضغط الهواء قد يؤدي إلى تسرب البلغم المحمل بالعدوى إلى ممرات الأذن، ويصيبها بالالتهاب

2- المحلول الملحي.

غسل الأنف بالمحلول الملحي، له دور في إزالة الفيروسات المستوطنة في الجيوب الأنفية، وهو ما يساعد على التخلص من الاحتقان.

3- الخلود للراحة

للتغلب على التعب الذي يتملك الجسم عند الإصابة بالإنفلونزا والحصول على الدفء، لكي يتمكن الجسم من توجيه طاقته، لمحاربة العدوى.

4- الغرغرة

بمحلول ملحي: تساعد خصائصه المضادة للميكروبات على مقاومة العدوى وتخفيف التهاب الحلق

بعسل النحل بعد إضافته في الماء أو خل التفاح، تساهم في الحصول على نفس النتيجة تقريباً.

أو نقع ملعقة كبيرة من أوراق التوت أو عصير الليمون في كوبين من الماء الساخن.

5- المشروبات الساخنة

والتي تخفف من احتقان الأنف، وتحافظ على ترطيب الجسم، وتهدئ التهاب الجيوب الأنفية وتهيج الأغشية المخاطية الموجودة بالحلق.

6- الزيوت العطرية.

تساهم في تخفيف آلام الرأس، مثل زيت النعناع وزيت اللافندر.

7- الكمادات الباردة.

تساعد في خفض درجات الحرارة المصاحبة للإنفلونزا ونزلات البرد.