وصفات تخلصكم من رائحة الفم الكريهة

رائحة الفم الكريهة من اكثر الأمور التي تحرج الإنسان، وتجعله يقع في مواقف كثيرة صعبة، وذلك بسبب الشعور بان الكثير من الناس تتجنبه بسبب رائحه فمه الكريهة، ونجد أن الطب الحديث والطب الدوائي اكتشفا الكثير من معطرات الفم والتي تزيل الرائحة الكريهة من الفم، لكن كل الأدوية والعلاج الدوائي دائما له آثار جانبية



أسباب رائحة الفم الكريهة



توجد أسباب كثيرة لحدوث روائح كريهة تصدر عن فم الإنسان ومنها ما يلي:



البكتريا والتي تتكون في فم الإنسان نتيجة تجمع بقايا الطعام داخل الفم



الالتهابات التي قد تحدث في الجيوب الأنفية أو اللثة أو اللوزتين



التدخين كذلك من ألأسباب التي تجعل رائحة الفم كريهة



السكوت الناتج عن الانطواء وعدم التحدث مع الآخرين يودي إلى تحويل رائحة الفم إلى رائحه كريهة



بعض النباتات تجعل رائحة الفم كريهة ومنفره مثل البصل والثوم والكرات



أساليب الوقاية التي تحافظ على جمال ورائحة فمك العطرة



هذا الأسباب تودي إلى وجود روائح كريهة في الفم عند التحدث والكلام مع الآخرين



سنقدم لكم في هذه السطور وصفات طبيعية تخلصكم نهائية من روائح الفم الكريهة وتجعل فمك دائما معطر بروائح جميلة.

المحافظة على نظافة الفم بصفة مستمرة من بقايا وفضلات الطعام



كذلك عدم التعرض لنزلات البرد والتهاب اللوز والحلق والجيوب الأنفية والإقلاع عن التدخين وتنظيف الأسنان بصفة مستمرة من الكلس



الوصفات الطبيعية التي تخلصك من رائحة فمك الكريهة



توجد وصفات طبيعية تخلصك نهائيا من رائحة فمك الكريهة ومنها



الشمر وذلك عن طريق تناول ملعقة صغيرة من الشمر المطحون بعد تناول الطعام أو شرب كوب مغلي شمر



القرفة تناول مشروب القرفة يخلصك نهائيا من رائحة الفم الكريهة وذلك عن طريقة معلقة من القرفة في نصف كوب ماء مغلي ويمضمض به الفم بعد تناول الوجبات



البقدونس يمكننا خلط ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم مع ملعقتان كبيرتان من خل التفاح ويمضمضه الفم بعد الوجبات أو تناول البقدونس من ضمن وجباتك الغذائية



عصير الليمون وقشر الليمون تعطي الفم رائحة طيبة عطرة