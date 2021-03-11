نتائج قبول الأفواج الأمنية للرجال في السعودية، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، طريقة الاستعلام عن نتائج قبول الافواج الأمنية للرجال في السعودية، والتي يكثر البحث عنها في هذا الآونة في المملكة العربية السعودية.

نتائج القبول في الأفواج الأمنية

أوضحت إدارة القبول المركزي في وزارة الداخلية بأنه تم الاعلان عن النتائج الخاصة بالقبول في كافة الوظائف بقوات الأفواج الامنية الخاصة حيث تم الإعلان عن نتائج جميع الراتب عبر منصة أبشر للوظائف، ويقوم المرشح بالذهاب إلي المقابلة الشخصية في الموعد الذي تم تحديده من قبل وزارة الداخلية

الأوراق والمستندات المطلوبة

قامت إدارة القبول المركزي في وزارة الداخلية بالإعلان عن الأوراق والمستندات المطلوبة لحضور المقابلة الشخصية والمطلوب هو التالي:

طباعة نموذج مراجعة الحضور من خلال موقع منصة أبشر للوظائف

إحضار صورتين من بطاقة الهوية الوطنية مع ضرورة تقديم أصل البطاقة

إحضار صورة من شهادة الثانوية العامة مع الأصل

أذا كان حاصل المرشح علي شهادة من خارج المملكة يجب إحضار نموذج المراجعة والمعادلة من وزارة التعليم

إن كان قد حصل المرشح علي شهادة تدريب أو دورات تدريبية من منصة قياس يجب تقديم شهادات هذه الدورات

إحضار درجة اختبار قياس للقدرة المعرفية

عدد 4 صور شخصية حديثة بقياس 3*4 بالزي السعودي

إحضار ملف بلاستيكي لوضع فية الأوراق السابقة

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول في الأفواج الأمنية

قامت وزارة الداخلية بالإعلان عن هذه النتيجة عبر شبكة الأنترنت وحتي تتمكن من الاستفسار عن النتيجة يتوجب عليك القيام بالخطوات التالية: