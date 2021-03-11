ينتظر المقيمين في المملكة العربية السعودية موعد تطبيق إلغاء نظام الكفيل في السعودية الذي تم الإعلان عنه رسمياً من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، وهذا تم الإعلان عن يوم 4 نوفمبر الماضي 2020م.

آخر موعد لإلغاء نظام الكفيل في السعودية 2021- 1442

وقررت الوزارة في تطبيق عملية الإلغاء وهذا خلال الساعات المقبلة لتحسين العلاقة التعاقدية بين العمال وأصحاب المنشآت والمؤسسات، وسنقدم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، موعد إلغاء نظام الكفيل في السعودية 1442 هجرياً.

موعد لإلغاء نظام الكفيل في السعودية 2021- 1442

وأعلنت السعودية الإعلان عن تطبيق إلغاء نظام الكفيل ابتدأ من يوم الأحد القادم الموافق 14 مارس 2021 م وهذا بالتاريخ الميلادي، أما من التاريخ الهجري ابتداءً من شهر شعبان (1) لعام 1442 هجرياً، وهذا بناءاً على قرار من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

ووفق الوزارة تهدف إلى إلغاء قرار نظام الكفيل، وهذا يعد أمر هام وضروري للغاية لحماية الأجور للعاملين، وتوثيق العقود، وتعزيز مبادئ السلامة المهنية لجميع المواطنين، وهذا دون الرجوع إلى الكفيل نهائياً

مميزات تعديل قانون العمل الجديد في السعودية:

امكانية التنقل الوظيفي بين المنشآت كما يشاء.

إتاحة الخروج والعودة والخروج النهائي دون الحاجة للكفيل.

إمكانية انتقال الوافد من عمل إلى آخر عند انتهاء عقد العمل بينه وبين صاحب العمل.

لا يتحمل العامل دفع أي رسوم حكومية سواء الخاصة برخصة عمل أو الإقامة أو رسوم الخدمة.

تحسين بيئة سوق العمل ورفع إنتاجية القطاع الخاص، وفي الوقت ذاته ترفع معدلات التوطين.

موعد لإلغاء نظام الكفيل في السعودية 2021- 1442موعد لإلغاء نظام الكفيل في السعودية 2021- 1442موعد لإلغاء نظام الكفيل في السعودية 2021- 1442موعد لإلغاء نظام الكفيل في السعودية 2021- 1442موعد لإلغاء نظام الكفيل في السعودية 2021- 1442