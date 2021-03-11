بيانات امريكية: إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم يتجاوز 118 مليوناً

اظهرت بيانات صادرة عن موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الخميس أن اجمالي اصابات فيروس كورونا حول العالم تجاوز 118 مليونا.

و بحسب البيانات، فإن عدد المتعافين تجاوز 66.8 مليون، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى نحو مليونين و 620 ألف حالة

أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء نحو 327 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران وجنوب أفريقيا