فصائل المقاومة : العدو لا يفهم إلا لغة القوة والدم

شدد فصائل المقاومة الفلسطينية، على أن الجريمة التي اقترفها الاحتلال الإسرائيلي بحق الصيادين الـ3 من عائلة اللحام، تضاف إلى سجل الجرائم التي لن يفلت من عقوبتها وسيلقى عليها ردًا من المقاومة.

وارتكب الاحتلال "الإسرائيلي" جريمة في شاطئ بحر مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة صباح يوم الأحد الماضي الموافق (7 / مارس)، أدت لاستشهاد ثلاثة صيادين من عائلة اللحام.

بدورها، أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي قد ارتكب حماقة بحق ثلاثة صيادين في بحر خانيونس جنوب قطاع غزة، ما اسفر عن استشهادهم، وأن تلك الجريمة سيلقى عليها رداً أكيداً من المقاومة الفلسطينية.

وشدّدت سرايا القدس، في بيان لها، على أن المقاومة الفلسطينية لن "تسمح بتغيير قواعد الإشتباك التي رسخت مع الاحتلال".

من جهتها، نعت كتائب المجاهدين شهداء لقمة العيش أبناء عائلة اللحام، مؤكدة أن دماءهم الزكية ستكون لعنة على بني صهيون.

وقالت المجاهدين في بيان صحفي لها، اليوم الخميس، إن جريمة الاحتلال التي تثبت أن العدو المجرم لا يفهم إلا لغة القوة والدم، تضاف إلى سجل الجرائم التي لن يفلت من العقوبة عليها بإذن الله، والأيام بيننا سجال.

وأكدت المجاهدين، على أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وعلى رأسها كتائب المجاهدين ستقف بالمرصاد لكل محاولات العدو الصهيوني في النيل من المقاومة ومقدراتها ومحاولة العبث بأمن القطاع وزعزعة الاستقرار والتأثير على ثقة ابناء شعبنا بمقاومته.

كما أكدت أن مشروع المقاومة مشروع عودة وتحرير لكل الأرض وسنبقى في يقظة دائمة ورفع للاستعداد القتالي.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي جريمة في شاطئ بحر مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة صباح يوم الأحد الماضي الموافق (7 / مارس)، أدت لاستشهاد ثلاثة صيادين من عائلة اللحام.

وكشفت الجهات الأمنية المختصة التابعة لوزارة الداخلية بغزة وبعد تحقيقات شاملة ودقيقة مرفقة بالأدلة وبالتعاون مع اجهزة أمن المقاومة الفلسطينية، بأن الجريمة البشعة كان يقف خلفها قوات العدو الصهيوني.