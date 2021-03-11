نتنياهو يكشف عن سبب الغاء زيارته للامارات و يعلن عن اسثمارات بمليارات الدولارات معها

بعد ساعات على الغاء زيارته الى الامارات، أعلن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أنه اتفق مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد على استثمار الإمارات في "إسرائيل" بمبلغ 10 مليارات دولار، في كافة المجالات.

جاء اعلان نتنياهو خلال حديثه عن سبب إلغاء زيارته التي كانت مقررة، الخميس، إلى الإمارات، والتي قال إنها تعود إلى صعوبات في تنسيق الطيران عبر المجال الجوي للأردن.

وأشار نتنياهو إلى أنه تحدث مع بن زايد، واتفقا على أن يقوم بزيارة إلى الإمارات قريبا، دون الإشارة لموعد محدد.

وبحسب بيان مكتب نتنياهو فإن الصعوبات ربما سببها إلغاء زيارة ولي العهد الأردني إلى الحرم القدسي بسبب خلافات حول ترتيبات الأمن والسلامة في الموقع.

وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من باريس أن ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله كان ينوي القيام بزيارة دينية الخميس إلى الحرم القدسي الشريف لأداء الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج وهي مناسبة دينية ذات مغزى كبير لكل المسلمين.

وأضاف الصفدي كنا اتفقنا مع "إسرائيل" على الترتيبات لهذه الزيارة وتفاجأنا في اللحظة الأخيرة أن "إسرائيل" أرادت أن تفرض ترتيبات جديدة وأن تغير برنامج الزيارة ما كان سيضيق على المقدسيين في ليلة هي للصلاة والعبادة .

وقال إن ولي العهد الأردني قرر أن لا يسمح بالتضييق على المسلمين في هذا الليلة المباركة وبالتالي قرر إلغاء الزيارة حفاظا على حق المقدسيين في إحياء هذه المناسبة العطرة بحرية ودون تضييق جديد.

ووقعت كل من الإمارات والبحرين منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، اتفاقين لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل" برعاية أمريكية.