اسعار الذهب تسجل انخفاضاً عن اعلى مستوى في اسبوع

سجلت اسعار الذهب اليوم الخميس 11 مارس 2021 تراجعا عن أعلى مستوياته في أسبوع مع تقليص الدولار خسائره وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إثر بيانات أفضل من المتوقع لطلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة

وبحلول مساء اليوم الخميس كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2 بالمئة إلى 1723.40 دولار للأونصة، بعد أن بلغ في وقت سابق ذروته منذ الثالث من مارس آذار عند 1739.63 دولار

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة لتسجل 1720.40 دولار للأونصة

كما انخفضت اسعار الفضة 0.6 بالمئة إلى 26 دولارا للأونصة. وارتفع البلاديوم 2.7 بالمئة مسجلا 2368.41 دولار، بينما تقدم البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1204.15 دولار للأونصة