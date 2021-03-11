ردا على استشهاد 3 صيادين..

الاعلام العبري: من المفضل أن نأخذ تهديدات سرايا القدس على محمل الجد

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:58 م
11 مارس 2021
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قال أليئور ليڨي محرر الشؤون الفلسطينية في صحيفة يديعوت آحرنوت العبرية، اليوم الخميس، إنه "عندما يبعث الذراع العسكري للجهاد الإسلامي برسائل تهديد مباشرة بالرد - من المفضل ومن المستحسن أن يتم أخذ هذه الرسائل بعين الإعتبار".

وهددت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بالرد الأكيد على الحماقة التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي، بحق ثلاثة صيادين في بحر خانيونس جنوب قطاع غزة، ما اسفر عن استشهادهم.

وشدّدت سرايا القدس، في بيان لها، في وقت سابق اليوم الخميس، على أن المقاومة الفلسطينية لن "تسمح بتغيير قواعد الإشتباك التي رسخت مع الاحتلال".

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