تنزيل تحديث لعبة ببجي موبايل المائة إيقاع 2021 pubg mobile 1.3.3، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، تحديث لعبة ببجي موبايل المائة إيقاع الجديد 2021، والذي أعلنت عنه شركة ببجي أمس الثلاثاء 9 مارس 2021، وطلقت عليه الشركة المائة إيقاع، كما قدمت التحديث الاخير التابع للموسم 18 من Royale Battle Survivor تحت مسمى مائة إيقاع، كما سنرفق لكم صور التحديث الأخير ورابط التحميل المباشر لأجهزة أندرويد وايفون تنزيل تحديث لعبة ببجي موبايل المائة إيقاع 2021 pubg mobile 1.3.3.

تنزيل تحديث لعبة ببجي موبايل المائة إيقاع 2021 pubg mobile 1.3.3

شروط تحميل لعبة ببجي موبايل pubg mobile 1.3 المائة ايقاع

اعلنت الشركة المسؤولة عن تطوير ودعم آليات وامكانيات لعبة ببجي موبايل عن المتطلبات الجديدة التي يحتاجها المستخدم لكي يتمكن من تحميل والحصول على نسخة ببجي مائة ايقاع الجديد والاستمتاع بكافة مميزات التحديث الاخير للعبة ببجي العالمية والأصلية بالإضافة إلى الاستمتاع بالمشاركة في الحفلة الموسيقية الإلكترونية والحصول على ترقيات رائعة في مستويات اللعبة وتجربة تحكم مميزة ورائعة داخل ساحة معركة pubg mobile 1.3، ومن الجدير بالذكر يلزم توفير المتطلبات التالية في الهواتف المحمولة لتتمكن من استكمال عملية التحديث.

توفير مساحة تخزين لا تقل عن 640 ميجا بالنسبة للهواتف الاندرويد.

توفير مساحة تخزين لا تقل عن 1.5 جيجا لهواتف الآيفون.

تنزيل تحديث لعبة ببجي موبايل المائة إيقاع 2021 pubg mobile 1.3.3

وسيقدم لكم موقع فلسطين اليوم تحديث ببجي لشهر مارس 2021 بسهولة من خلال متجر التطبيقات جوجل بلاي لأجهزة الأندرويد بالضغط على الروابط ادناه أو تنزيل ببجي موبايل تحديث المائة ايقاع لأجهزة الأيفون عن طريق متجر التطبيقات APP STORE أدناه.

تنزيل تحديث لعبة ببجي موبايل المائة إيقاع 2021 pubg mobile 1.3.3

رابط تحميل تحديث ببجي موبايل المائة ايقاع 1.3.3 لأجهزة اندرويد اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

رابط تحميل تحديث ببجي موبايل المائة ايقاع لأجهزة ايفون اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

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