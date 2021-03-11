5 اسرى يدخلون اعواماً جديدة في سجون الاحتلال

أكد نادي الاسير الفلسطيني ان 5 أسرى فلسطينيين دخلوا اليوم الخميس أعواما جديدة من الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير في بيان له: "إن الأسير محمد جبران خليل، من بلدة المزرعة الغربية شمال غرب رام الله، دخل عامه الـ16 في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن المؤبد و25 عاما، ويعاني من ظروف صحية صعبة نتجت عن العزل الانفرادي الذي يواجهه منذ سنوات، كما أنه فقد والديه خلال الاعتقال".

وأضاف أن الأسير أحمد نافذ الشرباتي من الخليل، دخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن 40 عاما.

وذكر النادي أن الأسير أمير محمد جرادات من جنين، دخل عامه الـ19 في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن 26 عاما.

ولفت إلى أن الأسير أحمد حسن شمارخة من بيت لحم، دخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

كما دخل الأسير أحمد محمد أحمد سعد، من مدينة بيت لحم، عامه الـ 18 في الاعتقال، علما أنه محكوم بالسجن 30 عاما.