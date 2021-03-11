"فيسبوك" تعلن عن خاصية جديدة لربح المال لمنشئي المحتوى

أعلنت شركة "فيسبوك" أن شبكة التواصل الاجتماعي ستسمح لمنشئي المحتوى على منصتها بجني إيرادات من مقاطع الفيديو القصيرة عبر الإعلانات.

جاء الإعلان في منشور شرحت فيه الشركة بتفصيل، خططها لمساعدة المبدعين على جني المزيد من المال، حيث يتسابق منافسوها الأصغر لجذب شخصيات شهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

تدفع شركة "سناب" المالكة لتطبيق "سناب شات"، مليون دولار يوميا للمبدعين الذين يصنعون مقاطع فيديو قصيرة واسعة الانتشار عبر خاصية "سناب شات سبوت لايت".

وأعلنت منصة التدوين القصير "تويتر"، أخيرا، أنها ستطلق خاصية "سوبر فولوز"، والتي ستتيح للمستخدمين تحصيل رسوم من المتابعين مقابل المحتوى الحصري، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وقالت "فيسبوك" إن منشئي المحتوى يمكنهم الآن كسب إيرادات الإعلانات من مقاطع الفيديو التي لا تتجاوز دقيقة واحدة، بانخفاض عن المستوى المحدد سابقا عند ثلاث دقائق.

ستبدأ المنصة أيضا في اختبار الإعلانات التي تشبه الملصقات، والتي يمكن لمنشئي المحتوى استخدامها في قصص "فيسبوك" الخاصة بهم لكسب المال.

يمكن لهذه الخطوة أن تؤهل المزيد من المبدعين الآن لكسب إيرادات الإعلانات من مقاطع البث المباشر على "فيسبوك"، كما قالت الشركة إنها ستمنح 7 ملايين دولار مجانا ضمن خاصية "نجوم فيسبوك" والتي تمكن المستخدمين من الدفع للمبدعين كشكل من أشكال البقشيش.