القدوة يرد على قرار فصله من اللجنة المركزية لحركة فتح

عقب ناصر القدوة، مساء اليوم الخميس، على قرار فصله من اللجنة المركزية لحركة "فتح".

وقال القدوة، في بيان له، إن القرار الذي اتخذته اللجنة المركزية بحقي يثير الحزن والشفقة على ما آلت إليه الأمور في حركتنا، دون أي احترام للنظام الداخلي أو المنطق السياسي أو التاريخ أو التقاليد المتعارف عليها.

وأضاف: "سأبقى فتحاوياً حتى العظم ولن يغير ما حدث شيئاً في هذا الخصوص".

وتابع: "سأبقى حريصاً على مصالح الحركة، وقبل ذلك مصالح الوطن، وأتطلع للمستقبل حين يكون ممكناً تصويب وضعنا الداخلي وعودة الحركة لمكانتها الطبيعية".