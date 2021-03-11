خطوات التسجيل في حساب ثاني في بنك الراجحي 2021 في المملكة العربية السعودية ، حديثًا وصلت اعداد عمليات البحث على الانترنت لآلاف البحث في اليوم الواحد عن تلك الخطوات لفتح حساب ثاني في بنك الراجحي ، ما دفعنا لكتابة هذه المقالة ، ويقدم مصرف الراجحي خدمات عدة للعملاء للمواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة .

وأضافًا إلى العنوان التي حددناه في الاعلى الموسوم بـ خطوات التسجيل في حساب ثاني في بنك الراجحي 2021 في السعودية ، ارفقنا لكم ايضًا شروط لفتح الحساب .

وحرص فريق الموقع على وضع اهداف الخدمات والمميزات التي يقدمها بنك الراجحي ، فتعد تلك الاهداف التي يقدمها البنك هو إرضاء العملاء والتسهيل عليهم وتقديم ما يتناسب مع الجميع ومع الكثير من الفئات المشتركة في المصرف الراجحي وخاصة في ظل الظروف الحالية وانتشار الوباء العالمي.

ونستكمل معكم أيضًا حول خدمات بنك الراجحي ، أنه يقدم مجموعة شروط فتح حساب ثاني في مصرف الراجحي لمن يملك حسابًا أساسيًا في المصرف ويرغب في فتح حساب آخر ، وللتعرف عليها تابع معنا .

رابط الدخول على حساب ثاني في بنك الراجحي :

(https://eservice.alrajhibank.com.sa/AOW/ar/Wizard/Index )

خطوات فتح حساب ثاني في بنك الراجحي :

أولاً: الخطوة الاولى، عليك أن تفتح الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب بنك الراجحي

ثانيًا: وبعدها، التوجه لأيقونة فتح حساب، ويليها النقر على زر فتح حساب جاري

ثالثًا: وبشكل تلقائي يتم التوجه لصفحة الحساب الثاني بمصرف الراجحي

رابعًا: وفي الخطوة الرابعة، يترتب عليك ان يتم اتباع جميع التعليمات والخطوات الموضحة من قبل البنك وقراءة الشروط المحددة والموافقة عليها

خامسًا: وبعدما : التوجه لتسجيل جميع البيانات الشخصية المطلوبة من الموقع مثل البريد الإلكتروني ونوع الهوية ورقمها، وتسجيل القيمة القصوى المراد صرفها بشكل شهري

سادسًا: وبعد الانتهاء من تسجيل المعلومات المطلوبة يتم الضغط على تبويب التالي، ليقدم طلب فتح حساب ثاني .

شروط فتح حساب ثاني في بنك الراجحي السعودي :

ولمعرفة شروط فتح حساب ثاني في بنك الراجحي السعودي يترتب عليك الضغط ( هنا )