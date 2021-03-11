دعاء اليوم 21 من رمضان المبارك 2021 ، وهنا ارفقنا لكم دعاء اليوم والواحد والعشرين من رمضان ، وتعد ترتيل الادعية والاذكار الرمضانية من الطاعات التي يحرص عليها الصائمون في هذا الشهر الفضيل .

دعاء 21 من رمضان :

اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا

اللهم في هذة الايام المباركة ان يرزقكم من الخير اوفره ومن العفو اعظمه ومن العمر اجمله اسال الله العظيم ان يكتب لكم محو الذنوب وستر العيوب ولين القلوب وتفريج الهموم وتيسير الامور وان يغفر لكم ويدخلكم الجنة من غير حساب ولا سابق عذاب اللهم امين يارب العالمين

اللهم تقبل منا وبلغنا ليلة القدر ولا تختم رمضان إلا بشرتنا باستجابة دعواتنا وغفرت ذنوبنا.

اللّهم اجَعلنّا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم وحَرّمتهم على النار وكتبت لهم الجنّة .

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ المَسْأَلَةِ ، وَخَيرَ الدُّعَاءِ ، وَخَيرَ النَّجَاحِ ، وَخَيرَ الحَيَاةِ ، وَخَيرَ المَمَاتِ

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، وأجعل الحياة زيادة لي في كل خير، وأجعل الموت راحة لي من كل شر .

اللهم لا تجعل رمضان يمضي إلا وقد أعطيت كل منا مراده و رويت قلبه بفيض كرمك وحققت له ماكان يظنه من ضعفه مستحيلا.

اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد في أعلى جنة الخلد.

اللهُم ارفع عنّا البَلاء ، و ادفع الوباءَ و أنزل رحمتكْ ولُطفك على العباد اللهُم اجبر بخواطرنا جبرًا يليقُ بعظمتك يَارب العالميِن.





دعاء اليوم 20 من رمضان :

إلكيم دعاء اليوم العشرين من شهر رمضان المبارك: وهو على النحو التالي "عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله:" اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ الْجِنَانِ، وَ أَغْلِقْ عَنِّي أَبْوَابَ النِّيرَانِ، وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، يَا مُنْزِلَ السَّكِينَةِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ".

وعن ثواب الدعاء في رمضان فقد جاء :"مَنْ دَعَا بِهِ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ أَلْفَ أَلْفِ مَلَكٍ يَحْفَظُونَهُ مِنْ كُلِّ جَبَّارٍ وَ شَيْطَانٍ وَ سُلْطَانٍ، وَ كَتَبَ لَهُ بِكُلِّ مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ سِتِّينَ سَنَةً مَقْبُولَةً، وَ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّارِ سَبْعِينَ خَنْدَقاً، كُلُّ خَنْدَقٍ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ".