امساكية شهر رمضان المبارك 2021 في القاهرة ، ولقد خصص فريق فلسطين اليوم هذه المقالة حول امساكية رمضان في القاهرة ، حتى يتسنى لصائمون معرفة أوقات الصلوات وموعد السحور والافطار ، كما سننشر اوقات الصلاة في الاسماعيلية والاسكندرية ، تابع معنا .

وقبل البدء في التعرف على امساكية شهر رمضان 2021 في القاهرة ، سنتعرف على موعد شهر رمضان 2021-1442 .

موعد شهر رمضان المبارك 2021 -1442 هـ :

خبراء علم الفلك يتوقعون بأن موعد شهر رمضان الجديد سيصادف يوم الثلاثاء الموافق 13 ابريل 2021 ، في حين لا تتعمد الدول الإسلامية على مجال الفلك إلا أنها تأخذه من الناحية التقريبية.

علمًا أن الدول الإسلامية تعتمد في معرفة موعد شهر رمضان خلال الرؤية الشرعية ورؤية الهلال بالعين المجردة .

كما ستبدأ الدول الاسلامية بعلمية تحري هلال رمضان 2021-1442 بعد مغيب شمس يوم الأحد 29-شعبان-1442هـ الموافق 11 أبريل 2021م لتحديد ما اذا كان يوم الخميس الذي يليه هو المتمم لشهر شعبان أم أنه سيكون أول أيام رمضان 2021-1442 ، والله تعالى أعلا وأعلم .

امساكية رمضان في القاهرة 2021-1442 :





اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الثلاثاء 1 13 أبريل، 2021 04:09 ص 05:37 ص 12:03 م 03:38 م 06:29 م 07:59 م

الأربعاء 2 14 أبريل، 2021 04:08 ص 05:36 ص 12:03 م 03:38 م 06:29 م 07:59 م

الخميس 3 15 أبريل، 2021 04:07 ص 05:35 ص 12:03 م 03:38 م 06:30 م 08:00 م

الجمعة 4 16 أبريل، 2021 04:05 ص 05:34 ص 12:02 م 03:38 م 06:31 م 08:01 م

السبت 5 17 أبريل، 2021 04:04 ص 05:33 ص 12:02 م 03:37 م 06:31 م 08:01 م

الأحد 6 18 أبريل، 2021 04:03 ص 05:32 ص 12:02 م 03:37 م 06:32 م 08:02 م

الأثنين 7 19 أبريل، 2021 04:02 ص 05:31 ص 12:02 م 03:37 م 06:32 م 08:02 م

الثلاثاء 8 20 أبريل، 2021 04:00 ص 05:30 ص 12:01 م 03:37 م 06:33 م 08:03 م

الأربعاء 9 21 أبريل، 2021 03:59 ص 05:29 ص 12:01 م 03:37 م 06:34 م 08:04 م

الخميس 10 22 أبريل، 2021 03:58 ص 05:28 ص 12:01 م 03:37 م 06:34 م 08:04 م

الجمعة 11 23 أبريل، 2021 03:56 ص 05:27 ص 12:01 م 03:37 م 06:35 م 08:05 م

السبت 12 24 أبريل، 2021 03:55 ص 05:26 ص 12:01 م 03:37 م 06:36 م 08:06 م

الأحد 13 25 أبريل، 2021 03:54 ص 05:25 ص 12:01 م 03:37 م 06:36 م 08:06 م

الأثنين 14 26 أبريل، 2021 03:53 ص 05:24 ص 12:00 م 03:37 م 06:37 م 08:07 م

الثلاثاء 15 27 أبريل، 2021 03:51 ص 05:23 ص 12:00 م 03:37 م 06:37 م 08:07 م

الأربعاء 16 28 أبريل، 2021 03:50 ص 05:22 ص 12:00 م 03:37 م 06:38 م 08:08 م

الخميس 17 29 أبريل، 2021 03:49 ص 05:21 ص 12:00 م 03:37 م 06:39 م 08:09 م

الجمعة 18 30 أبريل، 2021 03:48 ص 05:20 ص 12:00 م 03:37 م 06:39 م 08:09 م

السبت 19 01 مايو، 2021 03:47 ص 05:19 ص 12:00 م 03:36 م 06:40 م 08:10 م

الأحد 20 02 مايو، 2021 03:46 ص 05:18 ص 12:00 م 03:36 م 06:41 م 08:11 م

الأثنين 21 03 مايو، 2021 03:44 ص 05:18 ص 11:59 ص 03:36 م 06:41 م 08:11 م

الثلاثاء 22 04 مايو، 2021 03:43 ص 05:17 ص 11:59 ص 03:36 م 06:42 م 08:12 م

الأربعاء 23 05 مايو، 2021 03:42 ص 05:16 ص 11:59 ص 03:36 م 06:43 م 08:13 م

الخميس 24 06 مايو، 2021 03:41 ص 05:15 ص 11:59 ص 03:36 م 06:43 م 08:13 م

الجمعة 25 07 مايو، 2021 03:40 ص 05:14 ص 11:59 ص 03:36 م 06:44 م 08:14 م

السبت 26 08 مايو، 2021 03:39 ص 05:13 ص 11:59 ص 03:36 م 06:45 م 08:15 م

الأحد 27 09 مايو، 2021 03:38 ص 05:13 ص 11:59 ص 03:36 م 06:45 م 08:15 م

الأثنين 28 10 مايو، 2021 03:37 ص 05:12 ص 11:59 ص 03:36 م 06:46 م 08:16 م

الثلاثاء 29 11 مايو، 2021 03:36 ص 05:11 ص 11:59 ص 03:36 م 06:47 م 08:17 م

الأربعاء 30 12 مايو، 2021 03:35 ص 05:11 ص 11:59 ص 03:36 م 06:47 م 08:17 م