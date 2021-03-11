امساكية شهر رمضان المبارك 2021 في القاهرة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:51 م
11 مارس 2021
امساكية شهر رمضان المبارك 2021 في القاهرة
اعلان اسفل صورة الخبر

امساكية شهر رمضان المبارك 2021 في القاهرة ، ولقد خصص فريق فلسطين اليوم هذه المقالة حول امساكية رمضان في القاهرة ، حتى يتسنى لصائمون معرفة أوقات الصلوات وموعد السحور والافطار ، كما سننشر اوقات الصلاة في الاسماعيلية والاسكندرية ، تابع معنا .

وقبل البدء في التعرف على امساكية شهر رمضان 2021 في القاهرة ، سنتعرف على موعد شهر رمضان 2021-1442 .

موعد شهر رمضان المبارك 2021 -1442 هـ :

خبراء علم الفلك يتوقعون بأن موعد شهر رمضان الجديد سيصادف يوم الثلاثاء الموافق 13 ابريل 2021 ، في حين لا تتعمد الدول الإسلامية على مجال الفلك إلا أنها تأخذه من الناحية التقريبية.

علمًا أن الدول الإسلامية تعتمد في معرفة موعد شهر رمضان خلال الرؤية الشرعية ورؤية الهلال بالعين المجردة .

كما ستبدأ الدول الاسلامية بعلمية تحري هلال رمضان 2021-1442 بعد مغيب شمس يوم الأحد 29-شعبان-1442هـ الموافق 11 أبريل 2021م لتحديد ما اذا كان يوم الخميس الذي يليه هو المتمم لشهر شعبان أم أنه سيكون أول أيام رمضان 2021-1442 ، والله تعالى أعلا وأعلم .

امساكية رمضان في القاهرة 2021-1442 :

t74p8.png


 

اليوم   رمضان       ميلادي       صلاة الفجر  الشروق       صلاة الظهر  صلاة العصر صلاة المغرب       صلاة العشاء

 

الثلاثاء 1     13 أبريل، 2021    04:09 ص  05:37 ص  12:03 م    03:38 م    06:29 م       07:59 م

 

الأربعاء       2     14 أبريل، 2021    04:08 ص  05:36 ص  12:03 م    03:38 م    06:29 م       07:59 م

 

الخميس       3     15 أبريل، 2021    04:07 ص  05:35 ص  12:03 م    03:38 م    06:30 م       08:00 م

 

الجمعة 4     16 أبريل، 2021    04:05 ص  05:34 ص  12:02 م    03:38 م    06:31 م       08:01 م

 

السبت 5     17 أبريل، 2021    04:04 ص  05:33 ص  12:02 م    03:37 م    06:31 م       08:01 م

 

الأحد  6     18 أبريل، 2021    04:03 ص  05:32 ص  12:02 م    03:37 م    06:32 م       08:02 م

 

الأثنين 7     19 أبريل، 2021    04:02 ص  05:31 ص  12:02 م    03:37 م    06:32 م       08:02 م

 

الثلاثاء 8     20 أبريل، 2021    04:00 ص  05:30 ص  12:01 م    03:37 م    06:33 م       08:03 م

 

الأربعاء       9     21 أبريل، 2021    03:59 ص  05:29 ص  12:01 م    03:37 م    06:34 م       08:04 م

 

الخميس       10    22 أبريل، 2021    03:58 ص  05:28 ص  12:01 م    03:37 م    06:34 م       08:04 م

 

الجمعة 11    23 أبريل، 2021    03:56 ص  05:27 ص  12:01 م    03:37 م    06:35 م       08:05 م

 

السبت 12    24 أبريل، 2021    03:55 ص  05:26 ص  12:01 م    03:37 م    06:36 م       08:06 م

 

الأحد  13    25 أبريل، 2021    03:54 ص  05:25 ص  12:01 م    03:37 م    06:36 م       08:06 م

 

الأثنين 14    26 أبريل، 2021    03:53 ص  05:24 ص  12:00 م    03:37 م    06:37 م       08:07 م

 

الثلاثاء 15    27 أبريل، 2021    03:51 ص  05:23 ص  12:00 م    03:37 م    06:37 م       08:07 م

 

الأربعاء       16    28 أبريل، 2021    03:50 ص  05:22 ص  12:00 م    03:37 م    06:38 م       08:08 م

 

الخميس       17    29 أبريل، 2021    03:49 ص  05:21 ص  12:00 م    03:37 م    06:39 م       08:09 م

 

الجمعة 18    30 أبريل، 2021    03:48 ص  05:20 ص  12:00 م    03:37 م    06:39 م       08:09 م

 

السبت 19    01 مايو، 2021    03:47 ص  05:19 ص  12:00 م    03:36 م    06:40 م       08:10 م

 

الأحد  20    02 مايو، 2021    03:46 ص  05:18 ص  12:00 م    03:36 م    06:41 م       08:11 م

 

الأثنين 21    03 مايو، 2021    03:44 ص  05:18 ص  11:59 ص  03:36 م    06:41 م       08:11 م

 

الثلاثاء 22    04 مايو، 2021    03:43 ص  05:17 ص  11:59 ص  03:36 م    06:42 م       08:12 م

 

الأربعاء       23    05 مايو، 2021    03:42 ص  05:16 ص  11:59 ص  03:36 م    06:43 م       08:13 م

 

الخميس       24    06 مايو، 2021    03:41 ص  05:15 ص  11:59 ص  03:36 م    06:43 م       08:13 م

 

الجمعة 25    07 مايو، 2021    03:40 ص  05:14 ص  11:59 ص  03:36 م    06:44 م       08:14 م

 

السبت 26    08 مايو، 2021    03:39 ص  05:13 ص  11:59 ص  03:36 م    06:45 م       08:15 م

 

الأحد  27    09 مايو، 2021    03:38 ص  05:13 ص  11:59 ص  03:36 م    06:45 م       08:15 م

 

الأثنين 28    10 مايو، 2021    03:37 ص  05:12 ص  11:59 ص  03:36 م    06:46 م       08:16 م

 

الثلاثاء 29    11 مايو، 2021    03:36 ص  05:11 ص  11:59 ص  03:36 م    06:47 م       08:17 م

 

الأربعاء       30    12 مايو، 2021    03:35 ص  05:11 ص  11:59 ص  03:36 م    06:47 م       08:17 م

  

#رمضان #امساكية #رمضان 2021 #امساكية شهر رمضان 2021 #امساكية شهر رمضان المبارك 2021 في القاهرة #موعد شهر رمضان المبارك 2021 -1442 هـ #امساكية شهر رمضان 2021 الاسماعيلية #امساكية شهر رمضان 2021 الاسكندرية

متعلقات