إليك مزايا تحديث لعبة ببجي 1.3 موبايل PUBG MOBILE 2021

مزايا تحديث لعبة ببجي 1.3 PUBG MOBILE الموبايل الجديد 2021 ، وحديثًا أعلنت شركة تنسنت جيم عن المزايا الجديدة للعبة ببجي موبايل الاصلية برقم 1.3 مارس 2021 للأندرويد والآيفون ، وبعد هذا الاعلان خصص فريق موقع فلسطين اليوم هذه المقالة الرائعة ، وكتب فيها تلك المزايا الصادرة عن الشركة المسؤولة عن تطويرها ، وتأتي تلك في إطار التحسينات والاضافات الجديدة ، حيث تعد اللعبة الالكترونية من أكثر الالعاب شهرةً على مستوى العالم .

وأضافت شركة تنسنت وضع المائة إيقاع الجديد وذلك ضمن مزايا تحديث لعبة ببجي 1.3 PUBG MOBILE ، كما انها اعلنت عن موعد تطبيق اللعبة في المتجر الالكتروني الخاص بالهواتف الذكية .

وأيضًا اعلنت الشركة المسؤولة عن تطوير لعبة ببجي الشهيرة الالكترونية موعد إطلاق أسلوب لعب حيل المهرجين المنتظر إضافته، إلى جانب إضافة أسلحة ببجي الجديدة ضمن التحديث الجديد لببجي موبايل الموسم الثامن عشر من رويال باس .

موعد تحديث ببجي الجديد 2021 :

واعتباراً من تاريخ التاسع من شهر مارس الجاري ، سيتمكن كافة مستخدمي لعبة ببجي من اتاحة تحديث ببجي موبايل نسخة برقم 1.3 شهر مارس 2021 .

وأضافت الشركة النسخة الجديدة لببجي موبايل على متجر جوجل بلاي للهواتف ذات نظام التشغيل أندرويد، وعبر متجر أب ستور للهواتف ذات نظام تشغيل iOS أيفون .

ولم يتعطل السيرفر أو الخادم الخاص باللعبة كما كان في السابق لحين الانتهاء عند تحديث اللعبة .

متطلبات تحميل ببجي موبايل للأندرويد و iOS :

أولاً: توفير مساحة 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي كحد أدنى

ثانيًا: توفير 1.55 جيجابايت من مساحة التخزين لتحديث ببجي

ثالثًا: حجم اللعبة على متجر App Store يبلغ 1.7 جيجابايت

رابعًا: توفير 2 جيجابايت كحد أدنى من الذاكرة العشوائية

خامسًا: توفير 640 ميغابايت من مساحة التخزين للتحديث

سادسًا: حجم اللعبة على متجر Google play يتباين بحسب الجهاز

سابعًا: تحديث نظام التشغيل لـ iOS 9 أو ما تلاه

ثامنًا: Android iOS تحديث نظام التشغيل لـ أندرويد 5.1.1 أو ما تلاه

إليك طريقة تنزيل تحديث PUBG MOBILE 1.3 :

أولاً: الطريقة الاولى: الدخول إلى متجر الهاتف الخاص به بواسطة تسجيل حساب جيميل.

ثانيًا: الطريقة الثانية: وبعدها إجراء تحديث ببجي موبايل يدوياً.

ونوهت الشركة المطورة، ان تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد يكون بشكل يدوي.

خطوات تكوين فرق في لعبة ببجي موبايل الجديدة :

أولاً: لمستخدمي هواتف أندرويد ، إنشاء حساب جيميل لكي تتمكن من دخول المتجر جوجل بلاي > البحث عن تطبيق ببجي موبايل > النقر على تحديث.

ثانيًا: لمستخدمي هواتف iOS ، الدخول إلى متجر أب ستور App Store ، البحث عن تطبيق لعبة ببجي موبايل النقر على تحديث.

ويترتب القيام عند تنزيل أو تثبيت لعبة ببجي أن تثبتها في وحدة التخزين الداخلية للهاتف، وأن يكون نظام التشغيل مُحدثاً.

ولابد أن يتوفر لديك اتصال قوي ومستقر بـ واي فاي، وننوه أيضًا إلى عدم استخدام الهاتف الجوال لأداء مهام أخرى عند التثبيت أو التحديث حتى لا يتوقف التنزيل أو التحديث