عطايا: المقاومة لن تتخلى عن الأسرى وتعمل ما بوسعها لإطلاق سراحهم

أكّد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا اليوم الخميس، أن حركات المقاومة تبذل كل الجهود وتعمل ما بوسعها من أجل إطلاق سراح الأسرى والأسيرات كافة من سجون العدو الصهيوني، وعلى رأسهم الأسير يحيى سكاف.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين وعائلة ولجنة الأسير يحيى سكاف.

وأشار عطايا إلى أن الأسير سكاف هو عنوان للنضال والكفاح، ورمز للكرامة العربية ولا يمكن للمقاومة أن تتخلى عنه.

كما لفت إلى ضرورة تكثيف الفعاليات المنادية بتحرير الأسرى محلياً وعربياً ودولياً لإبقاء قضية الأسير يحيى سكاف حية في وجدان الرأي العام، ولتبقى قضية عموم الأسرى دوماً في إطار الاهتمام والمتابعة حتى إطلاق سراحهم منتصرين.

وأضاف عطايا قائلاً: "إن على قوى المقاومة مضاعفة الجهد من أجل أسر جنود صهاينة، لإجراء عمليات تبادل لتحرير الأسرى من الظلم والقهر من المعتقلات والزنازين الصهيونية".

جدير ذكره أن المقاومة الاسلامية في لبنان "حزب الله" طالبت أن يكون يحيى سكاف جزءاً من عملية تبادل للأسرى خلال حرب لبنان في العام 2006، ولكن العدو أصرّ على إنكار وجوده في سجونه، رغم تأكيدات عديدة أنه لا يزال في سجون العدو الصهيوني ولم يفرج عنه في تبادل الأسرى الذي جرى في تموز 2008.