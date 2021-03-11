سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 11 - 3 - 2021

شهدت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 11 -3- 2021 استقرارا ملحوظا بالنظر إلى آخر سعر تم تسجيله مساء أمس الأربعاء، وذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب بالتعاملات المسائية أمس، بقيمة 4 جنيهات.

وفي هذا المقال تقدم لكم وكالة فلسطين اليوم الاخبارية اسعار الذهب في مصر بمختلف عياراته، كما وتحرص على تقديم كافة اسعار الذهب في العديد من الدول الاخرى.

أسعار الذهب في مصر:

- سعر جرام الذهب من عيار 21 يسجل اليوم 762 جنيها للجرام.

- سعر الذهب عيار 18 سعر 653 جنيها للجرا.

- سعر الذهب عيار 24 سعر 871 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب 6096 جنيها للجرام.

سعر أونصة الذهب عالميًا

وسجلت اونصة الذهب ارتفاع بنسبة 058% بختام تعاملات أمس الأربعاء، لتصعد الأونصة إلى 1725 دولارا، وهذا سعر مرتفع نسبيًا عند مقارنة بالانخفاضات الكبيرة الذى سجلها الذهب مستهل تعاملات هذا الأسبوع.