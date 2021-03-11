"القسام" ينعي المجاهد عاصم العرعير الذي توفى بشجار عائلي في الشجاعية

نعت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة "حماس"، اليوم الخميس، المجاهد عاصم رفيق العرعير الذي قضى خلال شجار عائلي مؤسف في منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة.

إليك نص البيان :

بيان عسكري صادر عن :

... ::: كتائب الشهيد عز الدين القسام ::: ...

كتائب القسام تنعى المجاهد عاصم رفيق العرعير الذي قضى خلال شجار عائلي مؤسف

بكل آيات الإيمان بقضاء الله وقدره، وبعزة المؤمنين الواثقين بنصر الله وفرَجه، وبشموخ المجاهدين القابضين على جمرتي الدين والوطن المرابطين على ثغور الوطن الحبيب محتسبين عملهم وجهادهم وحياتهم ومماتهم لله رب العالمين.

تنعى كتائب الشهيد عز الدين القسام- الجناح العسكري لحركة حماس فارساً من فرسانها الميامين:

المجاهد القسامي/ عاصم رفيق خضر العرعير

(21 عاماً) من مسجد "التوفيق" في حي الشجاعية بمدينة غزة

والذي قضى يوم الثلاثاء 25 رجب 1442هـ الموافق 09/03/2021م خلال شجار عائلي مؤسف بحي الشجاعية، ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً..

ونسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون..

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد،،،

كتائب الشهيد عز الدين القسام – فلسطين

الخميس 27 رجب 1442هـ

الموافق 11/03/2021م