شروط الحصول على برنامج إعادة التمويل بنك البلاد 2021 في السعودية

شروط الحصول على برنامج إعادة التمويل بنك البلاد 2021 في المملكة العربية السعودية ، إذ يقدم برنامج إعادة التمويل ، ولقد سجلت مواقع الانترنت من بينها محرك جوجل الشهير عمليات بحث عالية حول ماهية البرنامج والمستندات المطلوبة للتمويل الشخصي حتى يتمكن المواطنين من الاستفادة من خدماته، إذ يقدم برنامج إعادة التمويل بنك البلاد العديد من الخدمات التي يرغب بها العملاء ، وللتعرف على كل ما يتعلق بخدمات بنك البلاد تابع معنا .

ولقد لاقت المقالة التي خصصها موقع فلسطين اليوم حول شروط الحصول على برنامج اعادة التمويل بنك البلاد 2021 في السعودية ، حفاوةً كبيرة من قبل السعوديين، إذ تقدم المقالة كل المعلومات الخاصة بهذا البرنامج ، ونستكمل معكم أنه خدماته التي يرغب بها العملاء، تمكن للعميل سداد أي عقد تمويل شخصي قائم من خلال الحصول على تمويل شخصي جديد بمبلغ تمويلي أعلى وفترة سداد جديدة حسب رغبة العميل.

ومن خدماته برنامج بنك البلاد أيضًا انه يكمن فكرة التمويل الشخصي في أن يقوم البنك بشراء الأسهم المحلية التي يختارها العميل، ثم يقوم بوضع الأسهم المختارة في محفظة استثمارية مملوكة للبنك .

تعرف على برنامج إعادة التمويل بنك البلاد 2021 :

وأعلن بنك البلاد ، أن برنامج إعادة التمويل الجديد يعتمد على شراء عدد من الأسهم التي يقوم العميل في وقت سابق بشرائها من أسهم محلية.

وأوضح البنك السعودي، أنخ يتم إضافة الأسهم التي وقع عليها الاختيار عبر إحدى المحافظ الاستثمارية، ليتم إعادة بيعها للعملاء مرة ثانية مع وضع بعض الأموال البسيطة عليها التي تُعد أرباح للبنك.

وأشار إلى أن برنامج إعادة التمويل ، وبعد إتمام عملية الشراء تصبح الأسهم ملكًا للعميل الجديد لينتقل العميل للخطوة التي تليها والتي تمكنه من إعادة بيع الأسهم والاستفادة من الربح مع ضمان إقفال العقد تمامًا.

علمًا أن العميل سوف يبدأ بدفع مستحقات الأسهم لفترة من الوقت على شكل قسط حتى تنتهي شروط العقد.

التواصل مع خدمة العملاء في برنامج إعادة التمويل :

ويمكن للعملاء المستفيدين من خدمات برنامج إعادة التمويل، بعد تقديم طلب عبر الرابط الالكتروني، استخدام خدمة استعلامات بنك البلاد عبر رقم 920001002 داخل المملكة العربية السعودية، أو عبر رقم الاستعلامات للمقيمين بالخارج 00966920001002

رابط التقديم لبرنامج إعادة التمويل بنك البلاد :

(https://www.bankalbilad.com/ar/personal/financing/personal/Pages/refinancing-program.aspx )

أبرز مستندات التمويل الشخصي المطلوبة في برنامج إعادة التمويل :

أولاً: وفي المستند الاول ، إضافة لصورة بطاقة العمل بالنسبة لموظفي القطاعات العسكرية

ثانيًا: خطاب تعريف من جهة العمل تتضمن الراتب الشهري والمسمى الوظيفي وتاريخ بداية الالتحاق بالعمل

ثالثًا: يستلم العميل نموذج طلب شراء بالتقسيط عليه تعبئة بياناته كاملاً

رابعًا: صورة من بطاقة هوية العميل أو جواز السفر

خامسًا: صورة من بطاقة الإقامة لغير السعوديين

سادسًا: إقرار مّوقع من العميل بالتزاماته الشخصية تجاه البنك في التمويل الشخصي المطلوب

شروط برنامج إعادة التمويل في بنك البلاد :

ووضع بنك البلاد شروط عدة للحصول على تمويل شخصي جديد بسقف أعلى، وهي: أولاً: للحصول على التمويل الشخصي يشترط أن يقوم العميل بسداد 20 % من العقد القائم والتأكد من عدم وجود متأخرات قائمة للعقد.

ثانيًا: وفي الشرط الثاني ، من برنامج إعادة التمويل من بنك البلاد ، يترتب أن يكون العميل مازال يمارس العمل في إحدى المنشآت أو المؤسسات المعتمَدة لدى البنك في القطاع العام أو الخاص

ثالثًا: والشرط الاخير : يجب أن يكون راتب المواطن السعودي 3.000 ريال سعودي على الأقل و3,500 ريال للمقيمين بحد أدنى

إليك مميزات التمويل الشخصي في برنامج إعادة التمويل :

أولاً: في الميزة الاولى: انه يشبه التمويل الجديد مزايا التمويل القديم من فترة سداد طويلة تصل حتى 60 شهر

ثانيًا: وعن الميزة الثانية ، أنه يمكن للعميل الحصول على مبلغ تمويل يصل إلى 2 مليون ريال سعودي

ثالثًا: إضافة لكونه مطابق لمعايير الشريعة الإسلامية وموثق من اللجنة الشرعية، كما أنه للعميل حق اختيار الأسهم التي يريد شراؤها وله حق تأخير قسط من عدد الأقساط السنوية المحددة

رابعًا: والميزة الاخيرة : تسهيل كل إجراءات القرض وتيسير الحصول على التمويل دون أي تعب أو جهد للمستفيد