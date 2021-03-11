الكيلة: 18 وفاة و1291 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة اليوم الخميس، عن تسجيل 18 وفاة و1291 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1642 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الكيلة إن حالات الوفاة الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: نابلس (7)، طولكرم (2)، طوباس (1)، الخليل (2)، بيت لحم (2)، رام الله والبيرة (2)، قطاع غزة (2).

كما أوضحت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: نابلس (248)، طولكرم (83)، قلقيلية (87)، طوباس (32)، الخليل (136)، سلفيت (54)، بيت لحم (127)، جنين (130)، ضواحي القدس (96)، رام الله والبيرة (220)، أريحا والأغوار (9)، قطاع غزة (69)، مشيرة إلى أنه تم إجراء 6888 فحصا.

وأشارت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: نابلس (166)، طولكرم (68)، قلقيلية (55)، طوباس (22)، الخليل (385)، سلفيت (63)، بيت لحم (191)، جنين (56)، ضواحي القدس (113)، رام الله والبيرة (396)، أريحا والأغوار (50)، قطاع غزة (77).

ولفتت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ونوهت الكيلة إلى وجود 155 مصابا بـكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 39 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.