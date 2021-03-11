نادي الأسير: الاحتلال سيفرج عن عدد من الاسرى الفلسطينيين اليوم

أكد نادي الاسير الفلسطيني، اليوم الخميس، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي ستفرج عن عدد من الاسرى الفلسطيني، بعدما امضوا سنوات داخل السجون.

وأوضح نادي الاسير، أن قوات الاحتلال ستفرج اليوم، عن عدد من الاسرى وهم:

الأسير رأفت القروي من رام الله، بعد أن أمضى (15) عامًا، وسيتم الإفراج عنه من سجن "النقب الصحراوي".

الأسير محمد زمره من رام الله، بعد أن أمضى (15) عامًا، وسيتم الإفراج عنه من سجن "عوفر".

الأسير علي درويش من القدس، بعد أن أمضى (5) سنوات، وسيتم الإفراج عنه من سجن "النقب الصحراوي".

الأسير نبيل هشام قيسيه من الخليل، بعد أن أمضى (5) سنوات، وسيتم الإفراج عنه من سجن "النقب الصحراوي"

الأسير جمال غياضه من نحالين/ بيت لحم، بعد أن أمضى (6) سنوات ونصف، وسيتم الإفراج عنه من سجن "النقب الصحراوي"