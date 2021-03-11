"شركة مصرية" تباشر تنفيذ مشروع بناء أكبر مسجد في العالم

باشرت شركة المقاولون العرب المصرية تنفيذ مشروع مركز مصر الثقافي الإسلامي المتمثل ببناء أكبر مسجد على مستوى العالم.

وقال المهندس أحمد عباس العضو بمجلس إدارة شركة "المقاولون العرب": "إن هذا المركز يعد من أهم المشروعات التي يتم إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة".

وأشار إلى أن مساحة المسجد تتسع لـ107 آلاف مصل، ويصل ارتفاع مآذنه إلى 140م، فضلا عن أنه يضم مجموعة من القاعات الضخمة للاحتفالات والمناسبات وتحفيظ القرآن للرجال والسيدات والأطفال ومركزا تجاريا وساحة انتظار للسيارات وجراجا متعدد الأدوار بسعة 3 آلاف سيارة".

وأضاف عباس، "هناك مشروعات تنفذها الشركة داخل مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، وتخضع لإشراف وزارة الاسكان، ومشروعات أخرى يتم تنفيذها، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.