سعر الليرة السورية مقابل الدولار في سوريا اليوم الخميس 11-3-2021

يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية سعر صرف الليرة السورية، حيث سجلت قيمة الليرة السورية في تعاملات اليوم الخميس (11-03-2021)، تحسناً جزئياً مقابل الدولار الأميركي، في حين سجل سعر الذهب انخفاضاً طفيفاً.

- وجاءت أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار كما يلي:

- في سوق دمشق (3950 للبيع - 3900 للشراء).

- في سوق حلب (3940 للبيع – 3900 للشراء).

- في سوق إدلب (3920 للبيع – 3890 للشراء).

- بينما مصرف سورية المركزي، حافظ في نشراته على سعر صرف ثابت يبلغ "1256 ليرة سوريّة" للدولار الأميركي الواحد.

- سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية والدولار واليورو

سجّل سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية (531 للبيع – 520 للشراء) في سوق دمشق، في حين شهد تحسناً مقابل الدولار الأميركي واليورو:

- سجّل سعر صرف الليرة التركية (7.45 ليرات تركية) مقابل الدولار.

- وسجّل سعر صرف الليرة التركية (8.92 ليرات تركية) مقابل اليورو.

- سعر الذهب في سوريا اليوم

انخفض سعر غرام الذهب في سوريا مسجلاً (163 ألفاً و952 ليرة سورية – عيار 18)، و(191 ألفاً و164 ليرة سورية – عيار 21).