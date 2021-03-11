سبب الغاء زيارة نتنياهو للإمارات

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:09 م
11 مارس 2021
سبب الغاء زيارة نتنياهو للإمارات.jpg
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ذكرت مصادر سياسية اليوم الخميس، أن المملكة الأردنية هي السبب وراء الغاء رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي لزيارته إلى دولة الامارات العربية المتحدة التي كانت مقررة اليوم.

وأوضحت المصادر، بأن الأردن لم توافق على مسار طائرة نتنياهو ومرورها فوق الاجواء الأردنية تجاه الامارات.

ووفقًا للتقديرات الإسرائيلية فإن السبب الحقيقي الذي دفع الأردن لعدم الموافقة للطائرة هو الغاء "إسرائيل" لزيارة ولي العهد الأردني إلى الحرم القدسي والاقصى يوم أمس الأربعاء.

وجاء منع زيارة ولي العهد حسين بن عبدالله بسبب الخلافات حول الترتيبات الأمنية والحراسة".

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