دحلان يعلق على قرار فصل القدوة من فتح: خطوة جديدة لبعثرة قوة الحركة

عَلَق القيادي الفلسطيني محمد دحلان اليوم الخميس 11/3/2021، على قرار فصل ناصر القدوة من اللجنة المركزية وعضوية حركة فتح.

ووصف دحلان قرار فصل القدوة بالمُخالف لكل لوائح وأنظمة الحركة وأعرافها العريقة وخطوة جديدة في بعثرة قدرات وقوة فتح.

ورأى دحلان أن قرار الفصل يُؤكد استحالة القبول بنهج الرئيس محمود عباس الذي بات يُشكل تهديداً حقيقياً لمصالح شعبنا ووحدته وقضيته وخطراً داهماً على فتح.

وقال دحلان:"آن الأوان لقيادات وكوادر وقواعد الحركة أن تنهض لمواجهة هذا التدمير المنظم من شخص حاقد وفاقد للأهلية يشكل مصدرا لضعف الحركة وتراجع مكانتها وقدراتها".

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح، أعلنت قرارها فصل ناصر القدوة من عضويتها ومن الحركة بناء على قرارها الصادر عن جلستها بتاريخ 8-3-2021، والذي نص على فصله.

ومنح القرار الصادر في الجلسة السابقة للجنة المركزية لحركة فتح، ناصر القدوة 48 ساعة للتراجع عن مواقفه المعلنة المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها والمس بوحدتها.

وأضافت مركزية فتح في بيان، اليوم الخميس، بعد فشل الجهود كافة التي بذلت معه من الاخوة المكلفين بذلك، والتزاما بالنظام الداخلي، وبقرارات الحركة، وحفاظا على وحدتها فإنها تعتبر قرارها بفصله نافذا من تاريخه.