7 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى، اليوم الخميس، 11/3/2021، أن سبعة أسرى فلسطينيين يدخلون أعومًا جديدة في الأسر داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت، أن سبعة أسرى من قطاع غزة والضفة الفلسطينية المحتلة، يدخلون أعوامًا في سجون الاحتلال، بينهم ثلاثة محكومون بالسجن المؤبد، وهم:

الأسير أحمد حسن محمود شمارخة (46 عامًا) من محافظة بيت لحم، من مخيم الدهيشة، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة 12 مرة، ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 19 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير أحمد محمد أحمد سعد (38 عامًا) المحكوم بالسجن 30 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير محمد جبران محمد خليل (38 عامًا) من رام الله، من بلدة المزرعة الغربية في رام الله، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، إضافة إلى 25 عاماً، وأمضى 15 عامًا في السجون.

يُذكر أن الأسير خليل، فقد والديه وهو في الأسر ويعاني وضعًا عصبيًا ونفسيًا صعبًا نتجت بسبب ظروف الاعتقال القاسية التي تعرض لها على مدار سنوات اعتقاله الممتدة منذ عام 2006.

الأسير أحمد نافذ ناصر الشرباتي (36 عامًا) من الخليل، المحكوم بالسجن 40 عامًا وهو معتقل منذ عام 2004، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير سعد حامد محمد جرعاني (39 عامًا) من مدينة طولكرم، المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2010، وأمضى 11 عاماً في سجون الاحتلال.

الأسير أمير محمد أنيس جرادات (37 عامًا) من جنين، من السيلة الحارثية، المحكوم بالسجن 26 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 18 عامًا في السجون.

الأسير "أمير إبراهيم طلب المقيد" من مدينة جباليا شمال قطاع غزة، المحكوم بالسجن 10 سنوات، ومعتقل منذ عام 2018م، وأمضى ثلاث سنوات في سجون الاحتلال.