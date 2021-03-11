تحديث أسعار البنزين الجديدة في السعودية اليوم مارس 2021

الأسعار الجديدة للبنزين في السعودية اليوم مارس 2021 وفقا للتعديلات الجديدة التي تبرمها شركة ارامكوا بالمنوطة بمراجعة أسعار المواد البترولية بالمملكة العربية السعودية يوم العاشر من شهر ميلادي.

لذا يعد هذا اليوم من اهم الأيام التي تمر على كل مواطن سعودي بل وعلي المقيمين أيضا فيصادف هذا اليوم خاصة للمواطنين الانتهاء من العمل بالأسعار القديمة لشهر فبراير والتي تنتهي بنهاية يوم العاشر من شهر مارس مع بدء الإعلان عن السعر الجديد والمقرر العمل بها حتي نهاية يوم العاشر من شهر أبريل 2021م، كما يتصادف هذا اليوم مع بدء صرف دفعة حساب المواطن للمواطنين السعوديين.

الأسعار الجديدة للبنزين في السعودية اليوم مارس 2021

بين ترقب وحظر من قبل المواطنين داخل الأراضي السعودية توضح شركة ارامكوا أسعار البنزين اليوم وتعلن بدء العمل بالتسعيرة القديمة بنهاية اليوم استعدادا للبدء في التسعيرة الجديدة حيث كانت التسعيرة القديمة تشهد بعض الاستقرار النسبي والانخفاض بعض الشي في بعض أسعار البنزين عن سابقتها من الشهور الماضية، وكانت تلك الأسعار كالتالي:

يباع لتر البنزين من الفئة 91 حتي نهاية يوم العاشر من مارس بمقدار 1.81 ريال سعودي

يباع لتر بنزين من الفئة 95 حتي نهاية اليوم بقيمة 1.95 ريال سعودي

يباع سعر الكيروسين بمقدار 0.71 ريال سعودي لكل لتر

يباع سعر غاز البترول بمقدار 0.75 ريال سعودي

يباع سعر الديزل 0.52 ريال سعودي لكل لتر

أسعار الوقود الجديدة

يمكنكم الاطلاع علي البيان الرسمي من الدخول علي رابط ارامكوا السعودية والمقرر أصدارة اليوم 10 مارس 2021، حيث أن الإعلان الرسمي لأسعار مواد البترول يصدر من شركة ارامكوا في مساء هذا اليوم وفقا لاهتمام الكثيرون سنعيد تذكرتكم بالسعر الجديد وفقا لتعديلات ارامكوا الشهرية، وذلك بعد أن غير الشركة المراجعة الربع سنوية التي كانت تصدرها في نهاية كل اربع اشهر وجعلتها في نهاية يوم العاشر من كل شهر ميلاي، حيث اكثر ما يهم المواطن أو المقيم من الأسعار الجديدة للبنزين في السعودية اليوم مارس 2021 هو سعر بنزين 91.

التغيرات الجديدة لأسعار البنزين

بدأت اليوم بيع المنتجات البترولية من البنزين والكيروسين وغاز البترول والديزل البيع بالاسعار الجديدة بعد البيان الرسمي الذي تم إعلانه أمس بالتسعيرة الجديدة للبنزين والتي جاء فيها سعر البنزين 95 بقيمة 2.05 ريالاً سعودياً فيما ارتفع سعر بنزين 91 بقيمة 1.91 ريال سعودي، فيما ظلت الثبات في سعر الكيروسين والديزل وغاز البترول.