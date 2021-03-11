اصابات واعتقالات في اقتحام الاحتلال لمدينتي الخليل وبيت لحم

أصيب عدد من المواطنين بالرصاص فجر اليوم الخميس واعتقل عدد أخر خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينتي الخليل وبيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

في مدينة الخليل اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي دورا وبيت أولا واعتقلت 4 مواطنين بينهم شقيقتان، ووفقًا لمصادر محلية فإن المعتقلين هم:

الشاب أحمد منيف قزاز (21 عاما)

سامي إبراهيم حلمي فوارعة (22 عاما)

صفاء حازم جردات (22 عاما)

أماني حازم جردات (20 عاما)

وأوضحت المصادر المحلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منازل المعتقلين وعاثت فيها فسادًا وخرابًا.

أما في مدينة بيت لحم، أصيب ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل آخر خلال مواجهات في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

أفادت مصادر محلية بأن 3 شبان أصيبوا بأعيرة نارية في القدم، إثر اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الجمعية العربية في بيت جالا لتلقي العلاج، وصفت حالتهم بالمستقرة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت منازل في المخيم بعد تفجير أبوابها الرئيسية، وعبثوا بمحتوياتها وخلفوا حالة من الهلع والخوف، عرف منها جمال ربيع وشقيقه يوسف، وعلي فنون، ورزق المساعيد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن خضر عبد الجبار حسنات (44 عاما) من مخيم الدهيشة، واعتقلت الشاب نديم العزة (25 عاما) من سكان بيت جالا غربا بعد دهم منزل والده.

في السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية حرملة شرق بيت لحم، وسلمت الشقيقين عماد نعيم عساكرة (27 عاما)، وإياد (22 عاما)، بلاغين لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون"، بعد دهم منزل والديهما وتفتيشه.

كما وشهدت بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة اقتحام لقوات الاحتلال التي جابت العديد من الشوارع وسط مواجهات استخدمت خلالها قنابل الصوت والغاز السام.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات ليلية، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.