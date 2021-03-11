القائد الخامنئي: على الأمريكيين ان يتركوا العراق وسوريا بسرعة

قال قائد الثورة الاسلامية علي خامنئي: "إن الاسراء والمعراج هي هدية عظيمة من الله تعالى لكافة البشرية، وهي عيد لكافة التواقين للعدالة في العالم خاصة الامة الاسلامية".

وأضاف خامنئي في كلمة له اليوم الخميس في ذكرى الاسراء والمعراج: "رحلة الإسراء والمعراج ترمي لإيجاد نظام سياسي يحقق اهدافها، فالباري هو الحاكم في كل النظم الاجتماعية، ومصدر الحكم هو الكتب السماوية".

واشار إلى أن الدين الإسلامي هو برنامج شامل لحياة البشرية ولا يقتصر على الفرد، مبينًا أن جميع الاعداء يعارضون الاسلام السياسي الذي يدير الدولة ومؤسساتها.

ولفت خامنئي إلى ان الاعداء في مواجهتهم للثورة الاسلامية روجوا للكذب والتضليل وزعموا بأنها تعادي الشعوب، مؤكدًا أن الجمهورية الاسلامية لا تعادي احدا وهي تتعامل بالحسنى مع من لا يعاديها، وفي نفس الوقت فان القرآن ينهانا عن الصداقة مع الاعداء، ويدعو الى التحلي والتسلح بالقوة في مواجهة الاعداء، بالصبر والصمود مع الاعداد للقوة يندحر العدو .

وشدد، على أن الحرب الناعمة اكثر صعوبة واخطر من الحروب الصلبة، فهو يستهدف الصبر لدى الناس، واذا انقطع التواصل بين الحق والصبر فإن الارادة ستفتقد ويشيع اليأس.

وانتقد خامنئي اميركا التي تمتلك ترسانة نووية هي الاكبر في العالم وسبق لها ان استخدمتها، وهي اليوم ترفع عقيرتها بمعارضة الاسلحة النووية وقال: "اميركا هي التي اوجدت "داعش" وقد اعترفت بذلك .

وفي هذه الذكرى المباركة دعا خامنئي الولايات المتحدة الأمريكية للانسحاب الفوري من العراق وسوريا.