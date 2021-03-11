SEGNAL تردد قناة السعودية الرياضية 1-2 الناقلة مباريات دوري المحترفين ، من أهم القنوات الرياضية السعودية التي يجري البحث عنها خلال الآونة الأخيرة، حيث يعد تردد قناة السعودية الرياضية، من المواضيع التي يكثر البحث عليها من قبل عشاق الكرة السعودية عبر محرك البحث الرئيسي جوجل، لمشاهدة مباريات الدوري السعودي للمحترفين أقوى الدوريات العربية والأسيوية، وصاحب ثاني أعلى قيمة تسويقية في قارة أسيا بمبلغ 480 مليون يورو، تبث القنوات برامجها بالمجان على مدار 24 ساعة في اليوم لمتابعيها في جميع أنحاء العالم بتقنية 4K عالية الجودة، لكي تقدم لمشاهديها أفضل صورة وأنقى صوت، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم أحدث الترددات على مختلف الأقمار

نبذة مختصرة عن قنوات KSA SPORTS HD

بدأت القنوات الرياضية عام 2002 ميلادي 1423 هجري بقناة واحدة كانت تبث برامجها من مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة عبر القمر الصناعي نايل سات بتقنية SD فقط ومع ضرورة التطوير والحاجة إلي نقل أكثر من قناة في وقت واحد بدأ المسئولون عن الرياضة في المملكة في أطلاق قنوات KSA عالية الجودة وكان ذالك مع عام 2018 وهي الانطلاقة الكبري للقنوات واستطاعت السعودية الرياضية أن تصبح واحدة من أهم وأشهر القنوات الرياضية العربية في الوقت الحالي.

تردد قناة السعودية الرياضية الجديد HD

القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 12149 معامل الاستقطاب H أفقي معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5 ترتيب جدول الدوري السعودي قبل مباريات اليوم

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 23 13 6 4 7 28:46 18 45 2 الهلال 22 12 6 4 8 18:40 22 42 3 الاتحاد 23 11 8 4 7 25:36 11 41 4 التعاون 23 9 8 6 7 19:27 8 35 5 الأهلي 22 10 5 7 8 35:34 -1 35 6 القادسية 23 7 10 6 7 37:36 -1 31 7 الإتفاق 22 9 4 9 8 36:35 -1 31 8 النصر 22 8 6 8 8 29:31 2 30 9 الفيصلي 23 7 9 7 7 29:30 1 30 10 الرائد 23 8 4 11 7 34:34 0 28 11 الباطن 23 7 7 9 7 36:34 -2 28 12 الفتح 23 8 4 11 7 43:36 -7 28 13 أبها 23 8 4 11 7 39:30 -9 28 14 الوحدة 22 8 3 11 8 40:32 -8 27 15 ضمك 22 5 5 12 8 39:28 -11 20 16 العين 23 4 5 14 7 48:26 -22 17 تردد قناة السعودية الرياضية وموعد مباريات اليوم