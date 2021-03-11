ارتفاع اسعار الذهب في الاردن اليوم 11-3-2021

شهدت اسعار الذهب في الاردن اليوم 11-3-2021 ارتفاعًا هو الأعلى منذ أسبوع، بعد أن تسببت بيانات أمريكية في توقف صعود عوائد الخزانة والدولار

ووفقًا للمواقع المتخصصة في اسعار الذهب فقد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1733.46 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:46 بتوقيت غرينيتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الثالث من مارس الجاري عند 1734.55 دولار في وقت سابق

فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1732.20 دولار للأونصة

وظل الضعف يعتري عوائد السندات الأمريكية القياسية، بينما انخفض الدولار بعدما لم تغير بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة أمس الأربعاء التوقعات بأن التضخم سيتجاوز هدف البنك المركزي عند اثنين بالمئة

ويترقب المستثمرون حاليا اجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسات الذي يعقد في وقت لاحق اليوم لمعرفة ما إذا كان صانعو السياسات سيتخذون أي إجراء لكبح ارتفاع العوائد

ونال مشروع قانون لتخفيف تداعيات كورونا في الولايات المتحدة بقيمة 1.9 تريليون دولار بشكل نهائي موافقة أمس الأربعاء ومن المتوقع أن يعطي دفعة قوية للتعافي الاقتصادي

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.5 بالمئة إلى 26.30 دولار للأونصة. ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2303.11 دولار، بينما ربح البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1216.32 دولار