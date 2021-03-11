لمن يجلسون أمام شاشات الكمبيوتر مطولاً.. نصائح مهمة لعينيك!

يعاني الكثير من الأشخاص من تداعيات الجلوس مطولاً أمام شاشة الكمبيوتر، نظراً لارتباط ذلك بأعمالهم ووظائفهم، والتي يصعب التخلي عنه، الأمر الذي يصيب في غالب الأوقات الأشخاص بإجهاد العين.

وفي ظل انتشار فيروس كورونا، زاد استخدام التكنولوجيا وزادت الفترات التي يتم خلالها التحديق لأجهزة الكومبيوتر وغيرها والتي تنبعث منها إشعاعات تؤثر بالسلب على الأعين مما يعرضها للإجهاض والجفاف والاحمرار وغيرها من الأمور.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" حاولت تقديم أهم نصائح للوقاية من اجهاد العين الرقمي، من بينها: الإكثار من شرب السوائل حتى 8 أكواب يومياً، وعدم الجلوس في غرفة مليئة بالغبار والدخان، وعدم الاقتراب كثيراً من الشاشة المونيتور، كما يجب أن تكون الشاشة بعيدة عن العين بما لا يقل عن 60 سم.

وينصح بالجلوس بوضعية لا تجهد العين حيث يكون الرأس أعلى من مستوى شاشة الكمبيوتر، فضلاً عن أهمية إعطاء الشخص لنفسه استراحة لمدة 10 دقائق كل ساعة والنظر إلى النافذة أو الكنب أو الثلاجة أو أي شئ آخر مريح بعيد عن ألوان الكمبيوتر الحادة أو الصاخبة.

كما يساعد غلق العين عدة مرات في الساعة عضلات الجفون على الاسترخاء، كما يجب التأكد من أن الإنارة في الغرفة كافية، وعدم التحديق لفترة طويلة دون غلق العين يجب أن يكون مرة كل خمس ثوان.

كما يجب التأكد من نظافة الشاشة دائماً.

العينان هما مصدر أحد أهم الأعضاء في الجسم فلا تبخل على عينيك بالعناية فأعطهما الحق في الراحة

لعيون صحية حيوية لماعة مشرقة

من إحدى أهم الحواس الخمس التي أنعم الله علينا بها هي حاسة البصر، وقبل أن نستعرض معا نصائح للوقاية من اجهاد العين يجب علينا فهم ثلاثة حقائق مهمة عن العين.

وهذه الحقائق هي:

- إن 25% من الطاقة التي يحصل عليها الجسم بالغذاء تستهلكها العينان والمخ معا، وسبب ذلك هو اتصال العين بالمخ، واحتياجهما معاً لمقدار كبير من الطاقة فمن العين تخرج ملايين الموجات الكهربائية عن طريق العصب البصري للمخ.

- أن عيون الإنسان في هذا الزمان أصبحت متعبة ومرهقة، بسبب كثرة الأعمال والدراسة والسهر وغيرها من مشاغل الدنيا.

- بدون التغذية السليمة لن يؤدي الطريق البصري إلى المخ وظيفته بفاعلية وبالتالي يضعف الإبصار تدريجيا مع مرور الزمن إذن الأساس في العناية يكمن وراء التغذية الصحيحة.

وينصح أطباء العيون بتناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين أ. فيتامين ب. الزنك. الحديد. النحاس. الماغنيسوم. وهذه كلها متوفرة بكثرة في الأغذية التالية: اللبن. المكسرات. البطاطا. السبانخ. البازيلاء. الكبدة. الأسماك. الجزر. اللحوم الحمراء. الحبوب والبقوليات.