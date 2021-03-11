أسير من الخليل يتنسم عبير الحرية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:27 ص
11 مارس 2021
الأسير أحمد جمال محمد بدوي.jpg
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أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس عن الأسير أحمد جمال محمد بدوي من مخيم الفوار في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وجاء الافراج عن الاسير المجاهد بدوي بعد انهاء مدة محكوميته البالغة 9 شهور.

وأوضحت مؤســـسـة مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى اليوم أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير بدوي بتاريخ 01/06/2020م؛ ووجهت له تهمة الانتماء والعضوية في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة تجاه قوات الاحتلال.

يذكر أن الأسير المحرر أحمد بدوي ولد بتاريخ 06/05/1998م، وهو أعزب؛ وأفرج عنه من سجن عوفر.

وتقدمت مـؤســسـة مهـجة الــقـدس بالتهنـئة القلبية الحارة من الأسير المحرر أحمد بدوي وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال.

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