أسير من جنين يدخل عام الـ 19 على التوالي في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد أمير محمد أنيس جرادات (37 عامًا) من بلدة السيلة الحارثية بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، أنهى ثمانية عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 11/03/2003م؛ وأصدرت محكمة الاحتلال حكمًا عليه بالسجن الفعلي 26 عامًا؛ بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال.

يذكر أن الأسير المجاهد أمير جرادات من مواليد 26/01/1984م وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن النقب الصحراوي.