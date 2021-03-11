الامارات تتبرع بـ 40 الف جرعة ضد كورونا في طريقها لغزة

المقرر أن ظهر تصل اليوم الخميس 11-3-2021 عبر معبر كرم أبو سالم نحو 40 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك (v) الروسي ضد فيروس كورونا لسكان قطاع غزة بتبرع كريم من دولة الامارات العربية المتحدة.

وكان النائب في المجلس التشريعي ورئيس التيار الاصلاحي في حركة فتح محمد دحلان أكد أن الدفعة الجديدة من لقاح سبوتنيك ستصل إلى قطاع غزة ظهر الخميس، لتوفير حماية آمنة للطواقم الطبية وأصحاب الأولوية حسب ما تعارف عليه المجتمع الدولي برمته خاصة كبار السن ومن يعانون من أمراض محددة.

وأوضح أن عدد اللقاحات التي سترسلها الامارات اليوم 40 الف جرعة لترتفع عدد الجرعات التي أرسلتها الامارات حتى الآن إلى 60 ألف جرعة، قائلًا: "هذه كافية لتأمين سلامة وحياة 30.000 مواطن فلسطيني".

ولفت دحلان إلى أن الدفعة الجديدة من لقاح كورونا الـ 40 ألف جرعة ستوظف لتوفير الحماية لعشرة آلاف من المستحقين في قطاع غزة بتخصيص 20.000 جرعة.، كذلك 20.000 جرعة لعشرة آلاف من طواقمنا الطبية والفئات المستهدفة في الضفة الغربية وذلك طبقاً للمعايير الصحية والأخلاقية وبشفافية كاملة.

وقدم دحلان شكره الجزيل إلى الحكومة الاماراتية في دعم ابناء شعبنا الفلسطيني بكل الوسائل الممكنة.