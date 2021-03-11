وزيرة الصحة: المسحات العشوائية أظهرت نسب عالية من الطفرات الجديدة

أكدت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس 11/3/2021، أن هناك نسبة عالية من الطفرات الجديدة في الضفة المحتلة، تُصيب أفراد العائلة بأكملها.

وأوضحت د. الكيلة في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن هناك نسبة 90% طفرة بريطانية و10 %جنوب أفريقية من بين المصابين.

وذكرت الوزيرة، أن الطفرات الجديدة تحتاج فحص مخبري آخر غير العادي لتشخيص الفيروس العادي، لافتةً إلى أنه وصلت فحوصات مخبرية خاصة بالطفرة الجديدة.

وكشفت وزيرة الصحة، أن فحص المسحات العشوائية كشف عن وجود نسبة عالية من المصابين بالطفرات.

وكانت وزارة الصحة، سجلت أمس 27 وفاة و2331 إصابة جديدة بـ"كورونا" و2273 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبينت الوزارة، أنه تم تسجيل 21 حالة وفاة في الضفة الغربية: "نابلس 4، طولكرم 1، الخليل 5، قلقيلة 1، جنين 1، بيت لحم 4، رام الله والبيرة 3، ضواحي القدس 2"، وتم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة، و4 وفيات في مدينة القدس.

وأوضحت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "نابلس 418، طولكرم 106، الخليل 487، سلفيت 84، قلقيلية 67، جنين 157، بيت لحم 166، رام الله والبيرة 261، ضواحي القدس 18، أريحا والأغوار 43، طوباس 21"، قطاع غزة 168، مدينة القدس 335.

وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "نابلس 212، طولكرم 81، الخليل 276، سلفيت 83، قلقيلية 44، جنين 65، بيت لحم 169، رام الله والبيرة 430، ضواحي القدس 190، أريحا والأغوار 30، طوباس 30"، قطاع غزة 79، مدينة القدس 584.

وقالت الوزارة: إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 153 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 37 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.