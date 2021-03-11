عام 2020: الأكثر وفاة ودموية في تاريخ أمريكا

كشفت تقارير صحفية أمريكية، اليوم الخميس، أن معدل الوفيات في الولايات المتحدة شهد زيادة قياسية في عام 2020 جعلته الأكثر دموية في تاريخها.

وقال مسؤلون كبار في الإدارة الأمريكية، في تقرير نشرته صحيفة "بوليتيكو"، أن معدل الوفيات قفز في الولايات المتحدة، بنسبة 15٪ في عام 2020.

وبحسب المسؤولين، لم تسجل الولايات المتحدة زيادة في عدد الوفيات مثل هذا العام منذ عام 1918 عندما توفي مئات الآلاف من الأشخاص، بسبب الإنفلونزا الإسبانية في خضم الحرب العالمية الأولى.

واعتبر المسؤولون أن عام 2020 هو الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة، حيث توفي أكثر من 3 ملايين شخص لأسباب مختلفة منهم ما يقارب نصف مليون جراء كورونا.

وذكر التقرير، أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة تسابق الزمن من أجل إعلان النتائج الرسمية.

وقد توفي أكثر من 528 ألف شخص جراء كوفيد-9" في الولايات المتحدة، وفقا للسجلات الرسمية. وقد وقع حوالي 128 ألف من تلك الوفيات بعد تولي بايدن منصبه، بحسب تقرير بوليتيكو.

وأظهر التقرير، أن متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة انخفض بنسبة (عام كامل) نتيجة لانتشار كوفيد-19، من 78.8 سنة في عام 2019 إلى 77.8 سنة.

وأشار التقرير إلى أنه خلال تلك الفترة الزمنية، انخفض متوسط العمر المتوقع 0.8 سنة للبيض غير اللاتينيين، و1.9 سنة للأفراد من أصل إسباني، و2.7 سنة للسود غير اللاتينيين.