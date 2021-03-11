أول تعليق سعودي على أنباء لقاء منتظر بين نتنياهو وابن سلمان

عَلَق مسؤول سعودي رفيع المستوى، اليوم الخميس 11/3/2021، على الأنباء المتداولة بشأن اجتماع مزعوم سيتم بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، في أبو ظبي.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أعلنت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيزور الإمارات، الخميس، وسيلتقي هناك مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".

وأكدت "كان"، أن "نتنياهو سيجري محادثات مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد ينضم إليها".

وقالت القناة "12" الإسرائيلية، إن نتنياهو سيقضي ساعتين في الإمارات بالكامل في مطار أبو ظبي.

ونفى مصدر سعودي مسؤول ما أوردته القناة الإسرائيلية بشأن لقاء ولي العهد محمد بن سلمان ونتنياهو.

وأكد المصدر السعودي المسؤول، أن "الأمير محمد بن سلمان لن يزور الإمارات يوم الخميس ولن يلتقي بنتنياهو".

وبحسب رويترز، لم يتم تأكيد التقرير على الفور من قبل مكتب نتنياهو أو الإمارات.

وأقامت إسرائيل علاقات رسمية مع الإمارات والبحرين في سبتمبر الماضي، كجزء من اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة.