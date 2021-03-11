استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 11-3-2021

استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 11-3-2021 خلال التعاملات المبكرة اليوم بعد أيام من تأثرها بهبوط أسعار المعدن النفيس عالميًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 203.51 ريالات (54.27 دولارًا)، مقابل 204.84 ريالات (54.62 دولارًا) خلال تعاملات أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 - الأكثر تداولًا في المملكة والمنطقة حوالي 178.08 ريالًا (47.49 دولارًا)، مقابل 179.42 ريالًا (47.80 دولارًا) أمس.

كما سجل سعر جرام عيار الذهب عيار 18 حوالي 152.64 ريالًا (40.70 دولارًا)، مقابل 153.63 ريالًا (40.02 دولارًا) أمس، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 118.72 ريالًا (31.66 دولارًا)، مقابل 119.49 ريالًا (31.86 دولارًا) أمس الاثنين.

وبلغ سعر أوقية الذهب «الأونصة» في السوق السعودية نحو 6333.75 ريالًا (1689 دولارًا)، مقابل 6375 ريالًا (1700 دولار) في تعاملات أمس، كما بلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) عند نحو 1424.60 ريالًا (379.89 دولارًا)، مقابل 1433.89 ريالًا (382.73 دولارًا) أمس.