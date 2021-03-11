استقرار سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 11/3/2021

يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 11/3/2021 استقراراً ، وخاصة في ظل انخفاض متواصل للدولار الأمريكي وارتفاع الشيقل .

ويشار إلى أن سعر الذهب من أهم المواضيع التي تحظى باهتمام كبير من المواطنين الفلسطينيين ويبحثون عنه باستمرار بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

ويحرص المواطنون على البحث عن سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 11/3/2021 بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

ويعاني الفلسطينيون من أوضاع اقتصادية صعبة الأمر الذي يجعلهم عن ملاذ آمن لتوفير مدخرات مالية تبقيهم على قيد الحياة في هذا التوقيت الصعب حيث يكون الذهب هو ما يمكن أن يؤمن لهم جزء يسير من الحياة.

متوسط سعر الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل اليوم الخميس 11/3/2021

الوحدة شيكل دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 185.17 شيكل $55.72

سعر الذهب عيار 22 169.74 شيكل $51.08

اسعار الذهب عيار 21 162.03 شيكل $48.76

اسعار الذهب عيار 18 138.88 شيكل $41.79

سعر الذهب عيار 14 108.02 شيكل $32.50

سعر الذهب عيار 12 92.59 شيكل $27.86

اسعار أوقية الذهب 5,759 شيكل $1,733

اسعار جنيه الذهب 1,296 شيكل $390.05

اسعار كيلو الذهب 185,173 شيكل $55,720

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

10 مارس 184.53 161.47 138.40 107.64 92.27

9 مارس 183.71 160.75 137.78 107.16 91.85

8 مارس 180.48 157.92 135.36 105.28 90.24

7 مارس 182.32 159.54 136.74 106.36 91.16

6 مارس 182.29 159.50 136.72 106.33 91.14

5 مارس 182.13 159.36 136.60 106.24 91.06

4 مارس 180.80 158.21 135.61 105.47 90.40

3 مارس 182.38 159.59 136.79 106.39 91.19

2 مارس 183.96 160.97 137.97 107.31 91.98

1 مارس 183.20 160.31 137.41 106.87 91.60