استقرار سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 11/3/2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:58 ص
11 مارس 2021
استقرار سعر الذهب في فلسطين اليوم
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يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 11/3/2021 استقراراً ، وخاصة في ظل انخفاض متواصل للدولار الأمريكي وارتفاع الشيقل .

ويشار إلى أن سعر الذهب من أهم المواضيع التي تحظى باهتمام كبير من المواطنين الفلسطينيين ويبحثون عنه باستمرار بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

ويحرص المواطنون على البحث عن سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 11/3/2021 بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

ويعاني الفلسطينيون من أوضاع اقتصادية صعبة الأمر الذي يجعلهم عن ملاذ آمن لتوفير مدخرات مالية تبقيهم على قيد الحياة في هذا التوقيت الصعب حيث يكون الذهب هو ما يمكن أن يؤمن لهم جزء يسير من الحياة.

متوسط سعر الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل اليوم الخميس 11/3/2021

الوحدة شيكل  دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24      185.17 شيكل      $55.72

سعر الذهب عيار 22 169.74 شيكل      $51.08

اسعار الذهب عيار 21      162.03 شيكل      $48.76

اسعار الذهب عيار 18      138.88 شيكل      $41.79

سعر الذهب عيار 14 108.02 شيكل      $32.50

سعر الذهب عيار 12 92.59 شيكل $27.86

اسعار أوقية الذهب   5,759 شيكل $1,733

اسعار جنيه الذهب   1,296 شيكل $390.05

اسعار كيلو الذهب    185,173 شيكل     $55,720

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم   عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12

10 مارس    184.53     161.47     138.40     107.64     92.27

9 مارس      183.71     160.75     137.78     107.16     91.85

8 مارس      180.48     157.92     135.36     105.28     90.24

7 مارس      182.32     159.54     136.74     106.36     91.16

6 مارس      182.29     159.50     136.72     106.33     91.14

5 مارس      182.13     159.36     136.60     106.24     91.06

4 مارس      180.80     158.21     135.61     105.47     90.40

3 مارس      182.38     159.59     136.79     106.39     91.19

2 مارس      183.96     160.97     137.97     107.31     91.98

1 مارس      183.20     160.31     137.41     106.87     91.60

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