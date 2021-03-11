الصحة برام الله تطلق منصة الكترونية للتسجيل للقاح كورونا

أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس 11/3/2021، المنصة الالكترونية الخاصة بالتسجيل لتلقي لقاح فيروس "كورونا".

ودعت الوزارة المواطنين الى التسجيل عبر الرابط: http://vaccine.moh.ps، واتباع التعليمات الواجب اتباعها لعملية التسجيل، داعية المواطنين الى التحلي بالمسؤولية عند التعامل مع المنصة، وإدخال البيانات بالشكل السليم، حتى يتسنى المتابعة والتواصل معهم لإعطائكم المطاعيم في الوقت المحدد.

وأكدت الوزارة أن المعلومات المطلوبة للتسجيل تعتبر سرية، وسيتم التعامل معها فقط لأغراض الطعم ولن يستطيع أحد الاطلاع عليها باستثناء وزارة الصحة الفلسطينية.

ولفتت الوزارة إلى أنه بعد عملية التسجيل سيتم إبلاغ المواطنين بأنه تم التسجيل بنجاح، وسيتم التواصل مع المواطنين عبر الهاتف الذي سيتم ادراجه في التسجيل عندما يحين موعد التطعيم الخاص بهم ، استناداً إلى الخطة الوطنية للتطعيم.

ونشرت الوزارة خطوات التسجيل وهي كالاتي:

1- فتح الرابط المرفق: http://vaccine.moh.ps

2- قراءة التعليمات المتعلقة بالتسجيل في الصفحة الرئيسية

3- الضغط على زر التسجيل

4- تعبئة البيانات الشخصية، والأمراض إن وجدت.

5- إدراج رقم الهاتف في الحقل المخصص لذلك.

6- الموافقة على شروط التطعيم

7- اختيار فيما إذا كنت بحاجة للمساعدة للوصول إلى مركز التطعيم

8- الضغط على زر متابعة

9- في حال كانت كافة الحقول المطلوبة معبأة حسب الأصول، ستصلك رسالة تفيد بأنه تم تسجيلك بنجاح.