هنية يشيد بالانتخابات الداخلية لـ"حماس" والسنوار على ثقة بمهامه القيادية

أشاد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، الحركة بالروح الأخوية التي أثبتتها قيادتها وأبناؤها، عقب إعلان نتائج الانتخابات الداخلية، وفوز يحيى السنوار في الولاية الثانية رئيسًا لـ"حماس" في غزة.

وأكد هنية، في مهاتفة له مع السنوار ونزار عوض الله، على هذا الرباط المقدس الذي نظم علاقة الأخوة الإيمانية الجهادية.

كما أشاد رئيس الحركة، بعوض الله وتاريخه الناصع في مسيرة الحركة، مؤكدًا استمرار دوره الريادي بغض النظر عن موقعه.

وأعرب عن ثقته بقدرة يحيى السنوار على الاستمرار في مهامه القيادية، وتحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيد الحركي والوطني.

وبحسب موقع "حماس" الالكتروني، فإن هنية وضع القيادين في "حماس" وقيادة من الحركة في صورة الاتصالات التي تلقاها من عدة أطراف حركية ووطنية وإقليمية للإشادة بهذه الانتخابات المستمرة في الداخل والخارج.

يشار إلى أن حركة "حماس" أعلنت اليوم، فوز يحيى السنوار بالولاية الثانية للحركة في قطاع غزة، بعد عقد انتخابات داخلية، وتوجه السنوار إلى منزل عوض الله برفقة عدد من القيادات، وأكد أن "حماس ستبقى على عهدها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني".