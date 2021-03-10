الشيخ عزام يهنئ "حماس" والسنوار بانتخابه رئيسًا للحركة

هنأت حركة الجهاد الإسلامي، حركة حماس والقائد يحيى السنوار انتخابه رئيسًا لحركة حماس في غزة، مشيرًا إلى أن السنوار عُرف رفيقًا في السجون، ثم في العمل الوطني بعد التحرير.

وقال الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي للحركة في تصريحات لفضائية "الأقصى" مساء اليوم الأربعاء: "التجربة الديمقراطية التي أجرتها حركة حماس دليل حي بأن الادعاءات والاتهامات الموجعة للإسلاميين اتهامات غير حقيقية".

وأشار إلى أن هذ الانتخابات تؤكد أن الديمقراطية تتجسد تمامًا فيها، مضيفًا "لا يجوز على الإطلاق أن يتهم الإسلاميون بأنهم جامدون وغير متجددين".

وأوضح أن الانتخابات التي يجريها الإسلاميون داخل صفوفهم تعزز الثقة في الطريق الذي اتخذوه، وتعزز الثقة مع أبناء الشعب الفلسطيني.

ولفت عزام إلى أن العلاقة بين الفصائل الفلسطينية تطورت كثيرًا في عهد السنوار في السنوات الماضية، مؤكدًا أن هذه العلاقة ستستمر في التطور والبناء.