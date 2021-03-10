"طقس فلسطين".. ستتأثر البلاد بعاصفة مثيرة بالغبار غدًا الخميس

أكد الراصد الجوي قصي الحلايقة، اليوم الأربعاء، أن أجواء عاصفة ستكون غدًا الخميس، نتيجة هبوب رياح قوية مثيرة للغبار والأتربة في مناطق واسعة من البلاد.

وأوضح الحلايقة، أن فلسطين ستتأثر ليلة الخميس/ الجمعة بمنخفض جوي "عميق" و"سريع" مركزه شمال سوريا، تُصاحبه جبهة هوائية فعّالة.

وبيّن الراصد، أن الأمطار ستتساقط في مناطق الشمال والوسط ثم إلى جنوب البلاد ليلاً وحتى ظهيرة الجمعة، حيث تكون غزيرة رعدية أحياناً، وقد تترافق بزخات البَرَد بمشيئة الله.

وأشار إلى أن الجبهة الهوائية الباردة يرافقها هبات شديدة من الرياح قد تتجاوز سرعتها حاجز 90 كم/ساعة، محذرًا من تشكل السيول في المناطق المنخفضة والأودية، ويحذر من شدة الرياح والهبات المُصاحبة لها.

وقال الحلاقة: إن "المنخفض الجوي ينحسر بشكل سريع عصر ومساء الجُمعة".