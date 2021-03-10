صحة غزة تسجل 34 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الدورة الثانية

سجلت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الأربعاء، ٣٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية اليوم.

وأوضحت الصحة بغزة، أن العدد الكلي للإصابات بالفيروس بلغت ٦٩ إصابة بعد فحص ٢٢٢٠ عينة بنسبة إصابة ٣.١٪.

صباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وأجرت وزارة الصحة، 1939 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة، وسجلت تعافي 79 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 56658 إصابة، كما بلغ اجمالي الحالات النشطة 2010 حالة، واجمالي المتعافين 54086 حالة، واجمالي الوفيات 562 حالة وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 68 حالة.

كما بلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 45 حالة.