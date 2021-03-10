"ميراثنا" التركية تدعو لزيادة الوعي بقضية القدس والاقصى

دعا محمد دميرجي، رئيس جمعية "ميراثنا" التركية، اليوم الأربعاء، إلى زيادة الوعي بقضية القدس والمسجد الأقصى في أعقاب ذكرى مناسبة الإسراء والمعراج.

وقال دميرجي، خلال فعاليات إحياء القدس العالمي: إنه "على كل مواطن وضع يده في هذه الحملة من أجل زيادة الوعي بقضية القدس وفلسطين في الأسبوع الذي يتم فيه إحياء ليلة الإسراء والمعراج".

وشاركت في الفعاليات بدعم من وزارة الشؤون الدينية التركية، جميع الأفراد والمنظمات في وسائل التواصل ومختلف المنصات، وشخصيات.

وأضاف رئيس الجمعية، أنه "بعد اعتماد رئاسة الشؤون الدينية (التركية) لأسبوع القدس، تعمل منظمات المجتمع المدني على زيادة الوعي بالقدس، والجمعية منذ 14 عاما تقدم خدمات في القدس وفلسطين"، وفق وكالة الاناضول.

ونقلت الفعاليات التضامنية مع القدس والمسجد الأقصى لوسائل التواصل الاجتماعي "بسبب جائحة كورونا".

وشدّد على أن "كل جملة في الفعاليات مهمة، ولهذا يجب استغلال هذا الأسبوع للتحرك في الأقوال والأفعال".

وذكر دميرجي، أن الجمعية "تمكنت من شرح أوضاع القدس لنحو مليون شاب، وأجرت مئات الندوات لطلبة الجامعات، وطبعت ملايين المطبوعات".

وطالب من الجهات المعنية الاحتفال خلال الأسبوع كله في المساجد عقب صلاة العشاء، إضافة لتنظيم فعاليات في الجوامع والمدارس والمعاهد.

وفي 22 فبراير/ شباط الماضي، أعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الأسبوع الأخير من شهر رجب (من 6 إلى 12 مارس/ آذار الجاري) "أسبوع الأقصى المبارك والقدس الشريف".