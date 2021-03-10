بلدية دير البلح تثمن اللقاء المجتمعي الأول 2021

شارك رئيس بلدية دير البلح وسط قطاع غزة دياب الجرو في اللقاء المجتمعي الأول 2021 رؤية شراكة انجاز الذي نظمته وزارة الحكم المحلي بحضور وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس, رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي د. محمد عوض ورؤساء بلديات قطاع غزة وشرائح مجتمعة متعددة في قاعة مركز رشاد الشوا اليوم.

وعلى هامش اللقاء أعرب رئيس البلدية عن سعادته للمشاركة في هذا اللقاء الذي يعد الأول من نوعه بهدف الاطلاع على أعمال قطاع الحكم المحلى والتعرف على الرؤية المستقبلية للمرحلة القادمة.

وثمن هذه الخطوة المميزة التي تسلط الضوء على انجازات الحكم المحلي خلال العام الماضي وآليات التعامل مع جائحة كورونا والحرص على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأشاد بالرؤية المستقبلية لوزارة الحكم المحلي للعام 2021 بما فيها تحويل العمل بالهيئات المحلية للنظام الالكتروني ونقل كافة الهيئات المحلية الي نموذج البلدية الموحدة.

وتمنى رئيس البلدية أن يتم تنفيذ تصور وزارة الحكم المحلي للمرحلة القادمة وفق الخطة المعدة بما يحقق تطوير آلية العمل وتحسين الخدمات معربا عن استعداده لتنفيذ ما هو مطلوب من البلدية لتحقيق الرؤية المستقبلية.





